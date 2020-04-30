這幾天朝野陷入熱議：五一連假是否應鼓勵出遊促進消費，來挽救今年可能面對經濟成長「保1」的困境，還是要以防疫優先，繼續控制外出來確保得來不易的防疫成果－429確診、6死、連續5天零確診的傲人績效。

這的確是個公共政策上的兩難：疫情瞬息萬變，一件磐石艦的群聚感染，差點將台灣防疫模範生的形象摧毀。一些確診者後續和他人的密切接觸，居然沒有造成社區感染，只能說是台灣運氣很好，絕不能再掉以輕心，以免毀掉數十年來台灣在突破外交上所獲得的天賜良緣。

但是，經濟成長已悲觀到只能「保1」，而國外疫情卻還在發展，主要貿易夥伴的成長都很難看，若逐漸反映在我國後續幾季的出口衰退，別說要保1可能連保0都有問題。所以，也不能在「病死」之前就先「餓死」吧？

然而，基於下列的觀察，個人認為目前政府宜鼓勵民眾在「保持高度防疫意識」之下，開始正常出門旅遊消費，來挽救岌岌可危的經濟。首先，國人在歷經SARS和前幾個月的「教育訓練」之下，已經有足夠的防疫意識，來面對出遊的疫情風險。君不見，多數民眾都會視群聚的狀況，自動調整社交距離，甚至臨時決定是否戴上口罩嗎？但這並不妨礙對少數難以維持社交距離的商業場所，保持較高強度的管制，並隨時視疫情來調整鬆綁。

其次，國內紓困的「特別預算」規模有限，只有國內生產（GDP）的1.1%。這和美國超過10%、英法西德15%～30%、日本20%、泰馬16%、新加坡11%、韓國7%、香港4%相比，真的無法做太多事情，導致各種紓困措施雖琳瑯滿目，但補貼的深度和廣度多有限制，既難防止經濟迅速下墜，又產生不同措施的標準不一，而有公平性和「困者未得紓」、「紓者未必困」的問題。例如，營收少5成企業者補貼勞工4成月薪方案，補貼得到按摩、命相、理髮、SPA等庶民行業嗎？速遞業業績大好，還需要紓困嗎？特別是占了近30%的地下經濟，在沒有普發現金甘霖救急下，極可能和無法及時照顧到的衰退產業一起拖累整體經濟。

其三，全球各主要經濟區幾乎都是嚴重負成長，如國際貨幣基金（IMF）4月14日的最新預測就認為美國將會是-5.9%，歐元區-7.5%，英國-6.5%，日本-5.2%，這對台灣的直接和間接出口將造成越來越大的影響，顯示在未來幾個月的出口訂單上。若不及時提升服務業內需，等製造業出口大幅衰退時，整體經濟的成長將很快轉為負值；切不可被3月出口優於預期（-0.6%）而沖昏了頭，以為下面幾個月還是可以「免疫」。

因此，疫情控制和經濟活動的取捨之間，應取得適度平衡，不宜過猶不及。而在國人防疫意識頗高、紓困方案不足以關照受衝擊產業，以及全球經濟的負面衝擊將逐漸影響台灣出口的3個認知上，政府可以在提醒民眾保持警戒之下，開始調整社會的防疫氛圍，逐步解除管制、鼓勵民眾進行正常的消費和旅遊，來避免經濟失速而產生無法挽回的企業倒閉和失業增加現象。否則，為了疫情控制付出過高的經濟代價可能得不償失。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任副教授）