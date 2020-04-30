經濟發展是中南海領導層統治正當性最重要的來源。從2017年開始美中關係轉向為戰略競爭格局以來，中國大陸經濟情勢就呈現向下修正的趨勢。而蔓延全球的新冠肺炎疫情，更重創中國大陸的經濟成長動能。許多人擔心，在中國大陸內部政治經濟壓力臨界的情勢下，台灣問題是否會成為中南海釋放政治壓力的破口，蔡英文總統第二個任期的兩岸關係，是否可能從前一階段的冷和走向進一步對抗？

官方數據顯示，中國大陸因為疫情導致出口衰退加劇，即便復工也因為國際需求消失而導致生產萎縮，甚至引發失業潮，而失業則拖累民間消費力道，使得內需跟進衰退。今年第一季中國大陸出口和去年同比下降6.4%；經濟成長率GDP衰退6.8%，為1992年公布GDP數據以來的最低點。同時失業率則達到6.2%，相當於新增500萬失業人口，創下歷史新高。而這還僅是官方公布的數據；有民間分析認為，因為疫情而增加的失業人口可能高達2.05億人，失業率超過25%。這個現象恐會導致「後疫情時期」中國大陸經濟的復甦期將拖延的更久。

此外，國際對於中國大陸隱瞞疫情的責難與衍生的求償，以及全球產業供應鏈的加速洗牌，加上時序將屆年底美國總統大選熱季，美中戰略競爭議題必然成為選戰熱點，當民主黨候選人也在比賽愛國、反中時，川普也可能對中方施加更多壓力。

因此有人認為，北京領導層在內外交迫的壓力下，找台灣當「出氣筒」作為對內轉移輿論焦點、釋放黨內政治壓力是可能的選項。例如中共軍演會更頻繁且規模更大，又或是在520前後拔掉台灣的邦交國，或是以ECFA到期不續約等手段對台施壓。甚至有武力衝突的可能。

這些擔憂都是合理的；但我們也清楚，中國大陸經濟要從新冠肺炎的衝擊中復甦邁向全面小康之路困難重重，經不起再多變數，尤其是要避免不可預期結果的武力衝突。

近期，也有來自兩岸圈甚至從華盛頓傳出消息表示，北京仍對於蔡英文2016就職演說的講法持肯定態度，期待2020年520蔡總統的就職演說能有類似的表述。這樣的訊息也為蔡總統第二任期的兩岸關係發展提供了不那麼悲觀的想像。

作者認為，當前北京的政策優先仍然以「兩個一百年」為首要目標。一是在2021年中國共產黨成立100年之際全面建成小康社會，二是在2049年中華人民共和國成立100年時全面建成「社會主義現代化強國」。能夠實現第一個100年，就足以為習近平在2022年中共二十大繼續執政創造良好條件。

換言之，鞏固習近平領導中心，「建成全面小康」，以及布局20大，是中共當前最重要的戰略目標。

而鞏固習近平領導中心，可透過財政與各項經濟政策工具解決「疫後復甦」、「建成全面小康」問題。如果進度遲延，則可透過維穩工具消弭異音。日前人大也宣布修訂《人民武裝警察法》進一步收攏中共中央軍委的武警指揮權。基本上，北京重演推倒四人幫的可能性已經微乎其微。即便要在政治局或中央委員會數人頭，習派仍占多數。換言之，習近平雖然面臨政治有壓力，但其統治權力仍難以撼動。

既然北京領導人的政治地位足夠穩定，那麼台海問題更不必以衝突為解決方案。總體而言兩岸衝突的挑戰雖然存在，但習近平的思考更接近「做最壞準備，但不放棄爭取最好的結果」的「底線思維」。

從「底線思維」切入，一來需要控管風險，再者則是創造良性互動的契機。控管風險方面，民進黨政府的兩岸關係政策態度是一貫的，2016年的善意不變，承諾至今也不變，也不會挑釁，突破底線。台灣沒有製造衝突對立的意圖和理由。

然而兩岸關係和平發展，終究需要雙邊官方都有意願相向而行。既然北京對520蔡總統演說仍有期待，那麼北京對於得到多數台灣人民支持的民進黨政府也需要有相對應的調適，不論是對民進黨政府的評論，或是對於中華民國台灣的事實存在和國際身分也需要有更務實的認識。如此，雙方才有相向而行的空間。

（作者為海基會前董事長）