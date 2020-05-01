無色覺醒》劉必榮：金正恩之生死成謎？東北亞恐動盪不安？(圖/朝中社)

歡迎收看《無色覺醒》第621集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「金正恩之生死成謎？東北亞恐動盪不安？」。

近日朝鮮領導人金正恩病危的報導在全世界引發熱議，有媒體批露金正恩由於手術失敗，目前生命狀況相當危及。弔詭的是，至今朝鮮方面都未明確反駁相關訊息。據稱，消息是在4月15日朝鮮「太陽節」慶典時傳出。「太陽節」是紀念金正恩祖父金日成誕辰的日子，朝鮮領導人從未有缺席慶典的例子。

可是今年活動朝鮮領導人金正恩竟完全未露臉，官方也未透露一點風聲，也讓金正恩的生死之迷更加撲朔迷離。有鑑於金正恩的情況將關係著未來朝鮮的政局，目前所知與金正恩有血緣關係的妹妹金與正，下一步成了外界關注的焦點。

目前主要輿論推測有二，一是如果金正恩真的去世，妹妹金與正是否會接班成為下屆朝鮮領導人，延續金氏政權在朝鮮70餘年的統治；二則是妹妹金與正會因此流亡海外，避免自己成為未來北韓權力鬥爭下的犧牲者。

現今各個媒體的報導都只能倚靠不同情報單位的消息來對朝鮮局勢加以揣度。縱使周邊國家多有滲入朝鮮的情報單位，可是在金氏政權高壓恐佈的統治下，每個單位都無法互相完全信任，也因此較難分辨情報的真假。

金正恩現在的行蹤一直是個迷，先前曾有媒體表示，拍到金正恩火車的專列停靠在元山市的衛星照片，但這並不能斷定北韓領導人現在的行蹤。北韓是全世界最神秘的國家之一，早在已往金正日的時代，專門移動的火車就有三列，每次移動時，二列火車會往不同方向前進，另一列則是停在原地，如此複雜的安排，就是為避免領導人遭遇任何不測的可能性。

外界一直無法揭開北韓的神秘面紗，北韓政府對內實施嚴格的管控，對外幾乎是完全封鎖。除此之外，為了要試探國際風向，朝鮮政府還經常釋放假消息，就連核子試爆的實驗，專家都得依靠空中的氪元素改變才能加以確定。綜上所述，金正恩的生死之迷也讓東亞地區的形勢得更加詭譎難測……更多分析請看影片解說！