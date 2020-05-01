連續零確診的喜訊再度出現，民間對於何時能夠恢復正常生活的期待也愈來愈高。不過疫情恢復平穩，著實有幾分的運氣，慶幸之餘，接續的防疫工程要戰戰兢兢，整體經濟發展的部署更要放大格局。具體的說，切忌因疫情緩和的漂亮數據加速了開放行動，且戰且走的過程中，須體認協助產業轉型才是核心任務，重要性遠勝於救急式的紓困作為。

防疫好成績在海軍艦艇出現破口後失而復得，其實已非首次。在此之前，疫情爆發之初，鑽石公主號放下近3千人在北台灣趴趴走、酒店小姐差點成為超級傳播者，以及清明連假期間11個觀光景點上演群聚潮，接二連三的事件，都令人印象深刻，所幸天佑台灣，關關難過關關過，整體疫情發展還是往好的方向走，政府也不忘賣力說明對疫情的控制得宜。

正因此，民眾對於「過好日子」的期望會愈來愈大，大到甚至形成一種壓力，讓我們對於之前犯過的錯誤視而不見，希望盡快減少限制、走向開放，台南市長黃偉哲對多處景點被列為示警地區極度不滿，就是一例。但千萬要知道，在歐美與日本疫情都尚未緩解之前，防疫任務告一段落的前提只有一個，就是等到疫苗開發出來，我們曾不只一次的草率輕忽，雖然有驚無險，好運總有用完的一天，必須更加小心翼翼的安排好接下來的部署。

進入到中期階段的防疫行動，經由學習，醫療和公衛領域的措施都找出了最佳方法，會逐漸退居次要的地位，轉由經濟面的政策接棒演出。要設法讓台灣經濟社會恢復平靜，並讓台灣的經濟活力在疫情結束後快速展現，是新的階段政府抗疫的重要課題，對此，我們有幾點意見供參考。

首先，財經政策必須堅持專業優先，盡量減少政治成分的干預。現在的政府已經連任進入了第二屆，不能再稱為新政府了，但施政過程中，很遺憾的總是看到對過去政府做法的抵制，有意無意間，出現一種「他做過我就不要做」的排斥感。以討論最多的振興抵用券為例，一開始，就把過去政府推出的消費券排除在外，直言此種方式發揮的效果不如預期，但當年之所以決定發類似於現金用途的消費券，也是審度各項可用工具後的最後決定，一起頭就把消費券排除在選項之外，很難不讓人有政治凌駕經濟專業的觀感。

何況對照目前世界各國的做法、民間的反應，發放現金或類現金仍是主流，持續討論中的修正版政策，繞了一大圈，對於發現金模式也終於鬆口。國難正當頭，財經領域的施政還是要由專業著手，別讓決策成為另一個政治角力的場合。

第二個必須討論的是紓困政策的後遺症。我們幾乎對所有的產業撒下天羅地網，標準從寬從優認定，這麼做固然急人之難，讓各行各業喘口氣。但為了貫徹紓困的執行，公股行庫被下達指標，利率低到簡直是賠本經營，訂下的額度必須做好做滿，加上放款條件寬鬆，申貸戶估計人人有獎，只是等到此波疫情過後，銀行開始要對手中的紓困融資部位進行盤點，肯定會發現不少新的逾期放款甚至呆帳出現，皆大歡喜的紓困行動代價，很可能是惡化的銀行體質。

到底政府執行紓困政策的金額會不會過於龐大？對身處經營難關的企業而言，銀行能夠提供愈多的資金奧援，自然多多益善，可是我們觀察到，本來政府為了提升機車安全的ABS補助款，5月中旬前就要告一段落，業者即認為是紓困花了太多的錢而受到排擠。

換言之，就資金這項生產資源的配置順位來看，政府把紓困的重要性，放在原定的產業升級配套措施之前，優先滿足前者，即過度紓困讓我們失去企業整併提升競爭力，乃至於產業轉型的機會。雖說台灣這次的抗疫行動動員相當成功，但就以生產防疫的必需品來看，我們的國家隊拉出的是口罩生產線，美國政府一聲令下加速生產的是呼吸器等更高檔的醫療產品，產品檔次並非軍容壯盛的台灣，原本是可利用此次疫情的資源重新配置，進行某種程度企業整併或升級計畫，但在「萬事莫如紓困急」的最高原則下，只怕也會銷聲匿跡。

(工商時報)