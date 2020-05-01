因為被查逃票而刺死鐵路警察的鄭姓男子，4月30日被嘉義地方法院以犯案時心神喪失的理由判無罪，與民間對社會正義的期待有悖，引發社會譁然與指責自屬必然。

這個判決令人難受的部分，還不只是法官對患有思覺失調症的鄭姓男子案發時是否確實發病的見解或心證；最令人難以接受的，是法官在判決鄭姓男子無罪的同時，諭令被告可以50萬元交保，讓這個他們認為精神有問題，而且有暴力傾向的人回到社會，讓整個社會承受他可能再犯的危險。

法院是社會正義的最後一道防線，負有為社會排難解紛，預防及維護社會安全秩序的重責大任。因此，法官在審判中若無法體現這些職務上的責任，在審判上遠離人民的期待與情感，那麼法院的存在價值就值得非議。

嘉義地方法院法官諭知鄭姓男子無罪，主要是採認了醫師為鄭所做的精神鑑定，認為鄭姓男子因「思覺失調症」發病，行兇時無辨識行為能力，處於心神喪失狀態。但我比較質疑的是，鑑定醫師是如何可以在事發的數個月之後，去正確鑑定鄭姓男子在案發當時的心神狀態？

我也懷疑一種可能性，就是在鑑定過程中，有沒有可能鄭姓男子面對極刑當頭的訴訟，而故意做出一些讓鑑定失誤的動作，藉以逃脫重罪。因為在英美國家，經常有重大刑案的被告在坊間的醫院取得心神喪失的證明，然後以犯精神病的理由逃避法院審判或重刑制裁。

值得注意的是，在英美法院以精神喪失為辯護的被告，很有可能先被法院送去精神鑑定一段時日，等到醫師確認有精神病，而法院裁定無法進行審判，或判被告無罪時，這些被告極可能就被判決強制到精神病院就醫。至於強制就醫時間很可能比判可以有假釋機會的無期徒刑還來得長。

我不能說鑑定醫師被鄭姓男子騙了，但上述的可能性不能說沒有。暫不論有沒有這種可能性，法官在判決鄭姓男子無罪的同時，就應考量患有「思覺失調症」的鄭男對社會潛在甚至明顯的威脅，而應予以預防性羈押，或立即令入強制醫治的場所監護治療，不應給予交保，讓他在精神病治癒前就重回社會。

今天的問題在於，我們的刑制裡對於這種有暴力傾向的所謂精神病患，只有無罪的寬宥法制，以及只能令入相當處所監護5年以下的規定，卻沒有長期強制就醫，必須等到他們的精神病完全治癒，對社會安全無礙後，才能釋放的設計。

如果說法官的無罪判決能給社會什麼啟示，那就是趕緊立法修補《刑法》第87條這個「令入相當處所監護」只能5年以下的規定，讓它更符合社會期待。

（作者為資深媒體人）