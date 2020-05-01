說實話，美國總統川普提出注射消毒劑來對抗新冠病毒，是迄今最白痴、最危險、最不負責任的領袖發言，這已經不是醫學專業，而是簡單的常識問題，這樣的人，真的還會再連任嗎？

雖然川普事後辯稱他當時只是在嘲諷，但現場影片很清楚，他可是正經八百地提出用強光或消毒劑在體內殺病毒的點子，而且還特別轉頭對坐在一旁的白宮新冠病毒應對主管比爾克斯說。比爾克斯的反應是兩眼發直，完全的一臉僵硬。後來事情鬧大，大家罵不絕口，川普卻說如果真有人注射消毒劑的話，不是他的責任。美國有個提議注射消毒劑的總統，簡直可以算是國恥了，但你以為他會被選民唾棄而無法連任，倒也難說，因為唾棄他的人本來就唾棄他，關鍵在於他的鐵票夠不夠鐵，以及中間的搖擺選民有沒有嚇跑掉。

綜觀全球各國，美國的疫情對應堪稱最糟，同時也最政治化，後者對前者還有惡化的影響。一開始川普輕忽疫情，認為主張疫情嚴峻要封城禁足的都是想阻撓他連任的陰謀，結果錯失初期防疫的黃金時期，導致一發不可收拾。現在知道第一個死亡案例是在2月6日，還沒過3個月，死亡人數就來到6萬，超過越戰陣亡人數，確診人數破百萬，雙雙登上世界第一。

疫情政治化，是因為川普一心顧選情，先是否認疫情，後來發現大事不妙，開始聽專家的意見，接著又想把所有成績都攬到自己頭上，並且把防疫不力的責任推給大陸和WHO，還在全球疫情當頭時停止美國對WHO的資助。他學紐約州長郭謨天天出席白宮記者會，但他和記者經常唇槍舌戰，態度狂妄惡劣，《華盛頓郵報》記者問他為什麼沒有可信數據就提議注射消毒劑，他答說：「我是總統，而你是假新聞。」

另一個政治化的爭議，是憲法的人民自由權，以及聯邦政府與州政府的權限分際。由於禁足令影響了很多人的工作與收入，密西根、明尼蘇達、肯塔基、維吉尼亞和密西根州都出現反封城抗議示威，他們標榜的理由是州長的封城令侵犯了憲法保障人民的自由權。但令人聯想的是，這些州的州長都是民主黨籍，密西根州長惠特默還是拜登副手的熱門人選，川普也親自推文呼籲解放密西根、明尼蘇達和維吉尼亞，不顧死亡人數還在往上飆。之後他堅持自己擁有解封的絕對權力，郭謨立即反駁。

美國憲法保障人民的自由權，而且美國是聯邦制，州政府有相當高的自主權，如果視防疫如戰時，應該是可以限制人民自由並強化聯邦政府的緊急指揮權。但在憲政爭執的背後，其實是「生計」與「生命」的拉鋸。長期封城可以阻擋病毒散播，但卻會導致很多人生計無著，沒病死就先餓死了。如果在疫情未足夠緩解前貿然解封，很可能造成嚴重反撲，明知如此卻還主張解放禁令的人，可能在潛意識中已是願意犧牲少部分人的生命，來換取經濟重啟大家有飯吃。

因為防疫表現荒腔走板，川普在賓州、密西根、佛羅里達等上次贏的搖擺州民調都被拜登追過，如果再多幾個消毒劑事件，川普的連任戰確實會很難打。但不要忘了，川普至少在拚經濟上建立了鮮明的形象，民眾認為他很努力拉抬經濟，當疫情過後美國經濟奄奄一息時，川普反而更有機會吸引選民，雖然奄奄一息和川普有相當的關係。