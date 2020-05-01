台海情勢升溫！ 兩岸巡弋軍艦頻率、數量「新高」

全球新冠病毒疫情方興未艾，兩岸關係前景令人不安，中美兩強不斷在台灣周邊與南海展現肌肉，意外衝突隨時可能爆發，台灣身處衝突熱點，戰爭陰霾令人窒息。蔡英文總統在接受美國有線電視網專訪時表示，台灣在承受大陸第一擊後，希望全世界其他國家能夠站出來對北京施加壓力。

「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」現代國家領袖必須具備指導戰爭的智慧，方能裁斷和戰策略，承擔國家興亡之責。假若對戰爭的開啟與結束沒有全盤、可行的計畫，輕易走上戰爭之路，並將開啟戰端後的國家命運，寄望於他國的干預與救援，那不是沒有政治智慧與擔當，就是徒逞口舌之快。

全盤依賴外國支援，絕非國家安全之道。要知道，就算有他國涉入，也不代表可以袖手旁觀，坐收他方相鬥之漁利。細察所有聯盟戰爭史，尤其韓戰與越戰斑斑史蹟，戰略與政策若不能由盟國領袖平等商討，弱國任由強國擺布，最後遭盟友出賣，只是剛好而已，怨不得他人。

要先想清楚如何終戰

政治領袖指導戰爭是嚴肅的思維過程，必須從「戰爭目的」開始，逐項推估「預期戰爭終止狀態」、「戰後消弭敵意策略」、「終戰指導」及「開戰指導」，最後才能依據前述推演思考過程所獲的結果，下達作戰指導，選擇可行的作戰構想與行動方案，完成詳細作戰計畫與應變方案。

蔡總統是否思考過，若台海發生軍事衝突，我們追求的戰爭目的為何？是要讓大陸蒙受嚴重損失，讓北京感受到對台動武是不可承受之重，或是使其無法達到入侵的目標？究竟是要在戰爭過程中獲取軍事勝利？抑或務實地能讓台灣不至於被迫屈從北京意志，任由中南海在衝突後左右吾人未來命運。

再談到預期戰爭終止狀態，雙方若是發生軍事衝突，最後終止時會是怎樣的狀態？究竟是小規模地開火交鋒，就可以讓對方放棄求戰意志，還是要讓雙方都付出重大代價，皆成焦土後才會收手？講得更明白些，究竟是要將對方打到怕？還是要下定決心將敵手打到趴，讓其俯首稱臣，放棄繼續進行軍事對抗？

然後就必須思考，就算是終止武裝衝突，當雙方社會受到傷害，特別是產生人命死傷後，必然會產生怨懟情緒，請問海峽兩岸還有可能恢復原來的互動關係嗎？不論是商貿往來抑或是文教交流，恐怕都無法再恢復到開戰前所具的規模；而且兩岸一水之隔，若是不能消弭敵意，必然後患無窮，天長地久必然還是隨時要捲土重來再啟戰端，此等惡性循環能夠獲得解套方案嗎？

當前述要項都思考過後，吾人就必須提問，雙方要是開始衝突，就算是已經達到預期戰爭終止狀態，同時亦達成戰爭目的時，除非台北或是北京政權傾覆，完全受到對方宰制能夠予取予求，否則就必須能夠找到終止戰爭的方案。在何種條件下終止戰爭，運用何種方式終止戰爭，就成為終戰指導最重要的內涵。

不論是透過停火協商正式議和，抑或是以八二三炮戰模式，透過單方面宣示停止炮擊，獲得沒有明文協議的終止衝突結局，凡此都必須預先推演。兩岸如何安排後續政治關係，雙方又要怎樣處理軍事敵對狀態，都必須思索透徹，才能精確下達終戰指導。

維護和平是領袖之責

知如何收場，通常就不會魯莽動手；不知何處下車，絕對不會有人盲目搭車。因此開戰指導就必須依據終戰指導，以便與其能夠相互配套。若是貿然挑起戰端，到最後完全無法收場，就是因為邏輯思維上產生訛誤，未能牢記「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」的基本道理。

身為三軍統帥，決定走上戰爭道路前，必須先有清晰的戰爭指導，否則不能輕易言戰，若只是逞口舌快意，卻未負責任地思考如何準確指導戰爭，就是暴虎馮河，匹夫之勇。台海發生戰爭是兩岸所有人的悲劇，我們無從預知大陸將如何應對中美不斷升高的摩擦，也無從推測兩岸是戰是和，但和平是台灣生存發展的基本方針，需自助方得人助。若本身未能盡責維護和平，豈能寄望鄉親和其他國家付出子弟鮮血，來收拾錯誤導演的失敗殘局呢？