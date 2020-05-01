2019年7月殺害鐵路警察李承翰案件於4月30日經嘉義地方法院宣判，判決殺警的鄭姓嫌犯無罪，並令入相當處所施以監護5年。這樣的判決結果，讓全國6萬8千多名警察同仁和其眷屬同感悲憤和痛心，似乎鐵警李承翰白白犧牲其寶貴生命，未來警察在街頭的執法將遭受更為鉅大的生命威脅和挑戰；而讓社會輿論更為譁然的是，鄭嫌僅須強制就醫施行監護5年，之後，讓他復歸社會，同樣的壓力又再度回歸到警察、社工等，屆時社會安全網又要再度被挑戰，民眾再度陷於恐慌，警察又再度面臨被殺害的威脅。

本案精神醫師的專業鑑定和法官的依法判決，傳達什麼樣的訊息給台灣這個社會？伴隨著前些時候小燈泡事件的宣判，過去幾年來多起駭人驚悚的隨機殺人事件的判決留給社會的印象是「殺一人不會被判死刑」，而李承翰案件的判決之後，這樣的社會印象將更進一步「殺警者無罪」。維持社會治安、勇敢地站在第一線代表政府的台灣警察，其執勤安全在我國司法面前竟然如此無助與缺乏保障，放眼全球，也是舉世少見。

筆者就讀博士班的美國德州，殺警者唯一死刑。前德州州長佩里（Rick Perry）說，「長久以來，德州人已經做了決定，誰要是殺了我們的孩子、殺了我們的警察，或犯下其他十惡不赦的罪行，死刑就是應得刑罰」。加州、麻薩諸塞州、夏威夷州殺警均屬一級謀殺，有死刑的可處死刑，沒有死刑的可處終身監禁。美國社會非常嚴肅地看待殺警事件，因為「對警察的攻擊，就是對政府的攻擊，就是對公權力的攻擊」。2008年紐約州議會通過法律明定「殺害警察者，得處死刑」，因為「警察每天冒著生命危險保衛我們的安全及福祉，紐約州需要死刑保護他們及社會」。

美國社會所信奉的道理其實很簡單，「如果歹徒連警察都敢殺，還有什麼不敢做的？」社會治安的最後一道防線將形潰敗，民眾的生命安全和財產將永無保障。因此，保護警察的執勤安全，就是保護民眾的生命安全，就是保護社會治安的最後一道防線，讓我們的警察得以執勤安全，就是讓我們的街頭安全，就是人民安居樂業的終極保障。

而根據警政署統計，2018年以警察人員為對象之妨害公務案件（起訴998件）占全國所有妨害公務案件（起訴1051件）之95%，且在所有有罪判決（529人次）中，竟高達99%以上係6月以下有期徒刑、拘役或罰金（525人次），足見全國所有妨害公務案件係以警察人員為大宗，且不分行為手段之危險程度，多以易科罰金了事，等於助長了歹徒對警察施暴之氣焰，這樣的社會印象與法律認知，讓歹徒敢輕易以身試法，率性挑戰警察執法的公權力，但一般社會大眾基於保障自身安全的思維真的認為「襲警」沒有關係嗎？鑑於台灣社會治安情勢的快速變化，我們國家的立法政策真的不宜以警察的特定身分作為獨立保護的對象嗎？真的不須制定「襲警罪」嗎？

筆者認為，警察工作性質特殊，在街頭執法的第一線警察，每一分每一秒都面對不可預知的高度危險情境，每一刻都可能面對歹徒的生命威脅與挑戰，應較一般公務員須享有更多法律上的保障；若我國社會經常發生襲警事件，甚至殉職案件，將使得一般公眾對於社會安全產生心理恐懼，也因此，行政院雖已於109年4月29日邀集司法院、法務部及警政署召開「審查法務部函報中華民國《刑法》第135條及第266條、第270條之1修正草案會議」，決議增訂第135條第3項加重妨害公務罪，將攜帶兇器或危險物品，或駕駛動力交通工具等行為態樣犯妨害公務者，加重刑度至6月以上、5年以下有期徒刑，使其難以易科罰金，但這樣的修法內容對照李承翰事件的判決，實在難以亡羊補牢，對於警察的執法安全杯水車薪，也讓社會大眾質疑政府保障警察執法安全的決心。

因此，筆者建議在上述修法內容下，應增訂《刑法》第136條之1：「對於執行職務之警察人員犯前二條之罪者，加重其刑至二分之一」，採取加重刑度之方式，避免執勤警察再度遭受不法侵害。

警察的生命安全毋寧說是其個人的，更應被視為台灣社會的珍貴資產，就像李承翰母親撕裂心肝的肺腑之言，「不期待判處死刑，但只希望不要再有人受害」。也因此，鑑於李承翰事件的一審判決結果影響未來警察執法安全甚為鉅大，筆者誠摯地呼籲，政府應立即透過上述修法內容補破網，增訂《刑法》第136條之1「對於執行職務之警察人員犯前二條之罪者，加重其刑至二分之一」，以顯示政府保障警察執勤安全的決心，提供員警執勤安全的堅實後盾與保障。

（作者為中華警政研究學會副祕書長）