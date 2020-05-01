一場世界大流行的新冠肺炎，讓人們更看清楚了「全球化」的作用，原本意謂著資源、貿易、金流、投資、人口移動的相輔相成生活方式，卻也呈現出「災難共享」的現實。這樣的衝擊對於各方面資源不足以自給自足的小國家，因各種緩衝機能不足，影響更沉重。

我國本來就先天資源不足，是連人民的糧食大約70%都需仰賴進口的地區；從初期的口罩不足、不夠分配，加上後續的防疫檢測工作無法大幅度地進行普篩，都可看出。面對現在的疫情，經過100多天，擁有「6天零確診病例」的加持，自然要面對防疫與經濟維持的情結。

然而，幾天的連續零確診病例是否就表示台灣已經進入了可以安心甚至高枕無憂的階段？實質上，要看從現在起，我們是以什麼樣的作為與制度走後續的路。

許多國家的疫情仍然持續，有些甚至惡化中，這樣的疫情有如一場森林大火，仍然有火苗在燃燒、持續的悶燒；一個無法自給自足的小國家，對於邊界的開放、人流與資源、貨物的往來，要用什麼樣的態度與有足夠配套的方式來面對，恐怕也需要仔細的沙盤推演。

過去100多天的防疫日子裡，可了解到仍有許多病毒不明來源的病例，尚難以掌握與解釋，讓我們偶而看到了沒有後續傳染蔓延的「幸運」；而台灣在管制過程中，算是祭出頗重的罰則，無論是暫時性人身自由的限制，或是違反規定的罰款，應該也令不少身上帶有病毒的人們或沒有明顯症狀的帶原者，「自動自發地」隱藏起來，不願意誠實面對吧！

更令人擔心的，根據最近科學研究報導顯示，即便是已經過鼻咽喉採樣PCR檢測，甚至是三採陰的新冠肺炎患者，可出院不隔離了，他們到處趴趴走，但經研究發現，病毒仍然可藏在這些人的肺部呼吸器官深處，在轉陽後，可能造成後續的感染與病症， 甚至病重死亡。 這是新型態的病毒，不應以傳統式病毒看待，根據醫學上的了解，也知道病毒改變相當快與多元，台灣以檢驗三採陰結案的方式來定義痊癒，如沒有進一步再用科技方法進行後續的追蹤，未來這一個輕忽也可能成為一大「再爆破口」。

因為現有的檢測方法仍然無法於三採陰之後，檢測肺部深處隱藏的病毒，這些正確的證據僅能經過發病死亡之後，病患大體解剖，在身體組織部位取樣檢測，特別是肺部，才能夠發現。更何況病毒體積僅幾十到100多奈米大小，多數精密的醫學檢驗儀器均無法達到如此的解析度，如今科學證明，後續風險的確如此。

所以，無論是已經有連續多少天的零確診病例，為了維持自身安全與配合持續的防疫工作，仍需維持如過去100多天來有效的個人防疫作法。而在於階段解脫疫情與維護經濟能量的策略與作法上，仍需在國內區域上，做中、長期仔細的規畫，再漸進考慮還原接軌回國際，不應放鬆與高興太早。

（作者為國立台灣師範大學教授，CNS國家標準審查委員會委員兼主席）