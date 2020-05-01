國防部5月1日在臉書貼出護衛國土安全的主力戰車M60A3射擊的照片，慶祝新冠疫情連續第6天零確診，發言人還不忘提醒民眾享受連假時仍要落實防疫。

事實上早在4月28日，台灣連續出現3天零確診時，國防部就開始「動作」了。當時發言人在臉書感謝防疫人員和國人；在連續5天零確診時，國防部張貼五零機槍準備發射的照片慶賀，頓時引發關注。還有網友猜測，如果6天零確診，國防部會貼出什麼照片呢？

看來近來狀況連連的軍方，也懂得要蹭蹭防疫好成績，看看能不能轉移一下負評。不過，如果沒有磐石艦染疫，台灣防疫的成績會更好。

老實說，近來軍方頻頻出事，問題實在很大。近日陸軍269旅黃姓中尉在營區內輕生，外傳他生前可能遭到霸凌，引起外界關注。

儘管黃姓中尉輕生事件發生後，陸軍表示會全力配合司法調查，也已組成專案小組進行行政調查，並有3位軍官遭到停職。然而，這已經是269旅半年來的第3起自傷案件，人命關天，到了第3件才要開始進行相關調查，軍方早幹什麼去了？

空軍UH-60M黑鷹直升機今年1月2日失事，包括參謀總長沈一鳴上將在內有8人罹難。一次事件造成1位上將、2位少將共5顆星星殞落。如今事故已經過4個月，調查進度如何外界一無所知。

海軍磐石艦發生嚴重的新冠肺炎群聚感染，儘管疑點重重，但軍方早早即定調問題出在支隊長陳道輝少將未通報發燒案例，以及聯檢不確實，令人聯想這是軍方企圖為此事件設下停損點。

不到半年的時間，軍方頻頻出事，海陸空三軍都不平安，國防部怎麼還好意思厚臉皮湊防疫好成績的熱鬧？