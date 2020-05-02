大陸民間武統聲浪持續高漲，不僅社交媒體上一片喊打喊殺，部分涉台學者也以表現嫉「獨」如仇為榮。無風不起浪，這首先要拜民進黨和獨派蠢蠢欲動所賜。但兩岸官方關係岌岌可危，同胞情誼漸行漸遠，大陸方面恐怕也不能說一點責任都沒有。

最近，我在一個涉台微信群裡看到一則主題為「台灣有多重要」的短視頻，製作者開門見山，「舟山、台灣、海南三島形成中國的海上長城，台灣島是控制日本、韓國能源命脈所在」，接下來，從台灣最大的天然淡水湖，到最長的河流，再到最高的山峰，不厭其煩向大陸觀眾科普台灣的地理知識。耐人尋味的是，這則視頻通篇「只見台灣島，不見台灣人」，僅僅在結尾處喊了幾句「淺淺的台灣海峽無法阻隔兩岸同胞血濃於水的感情」之類政治正確的口號。

台灣地處戰略要衝，資源又相當豐富，這是一些大陸人對台灣重要性的基本認知，也是他們追求兩岸統一的主要動力：祖國第一大寶島豈可落入「台獨」及其外國主子之手？然而，過度強調台灣的戰略價值，也可能讓大陸陷入倫理困境。說的難聽點，這和念茲在茲「台灣是永不沉沒的航空母艦」的美國霸權主義有何區別？如果台灣戰略位置無足輕重，物產又貧瘠，是不是就可以棄之不顧？無怪乎台灣一位獨派大老曾當面嗆聲一位大陸涉台學者：「你們只想要台灣的土地，卻瞧不起台灣的人民。」這位涉台學者當時氣憤不已，後來平靜下來細細品味，發現此中有深意。

那麼，台灣對大陸為什麼重要？台灣不僅是中國的神聖領土，更是2300萬人民的家園。即使一些台灣人的國族認同暫時存在誤區，也改變不了他們就是中國人的事實。就大陸對台政策而言，除了極少數死硬獨派，一般的綠營群眾也是大陸爭取的對象。正是因為台灣人就是中國人，大陸才會提出兩岸一家親，才會給予台灣同胞在大陸發展的同等待遇，才會理直氣壯說「台灣同胞是我們的骨肉同胞」。

既然兩岸人民都是中國人，則中國人不打中國人，中國人還要幫中國人。以此為基礎，兩岸關係應當有商有量，好商好量。習近平提出「心靈契合」式的統一，強調的就是兩岸統一不僅是土地資源的再整合，更是兩岸人民靈魂深處的交融。換言之，大陸需要台灣人心甘情願接受統一，進而同心協力實現中華民族的復興。

「心靈契合」追求的是兩岸高質量的統一，對大陸的對台政策也提出了更高的要求。大陸不僅要繼續增強物質實力上的兩岸關係主導權，更要加大對台灣人民的吸引力，畢竟強扭的瓜不甜。然而，一些大陸強硬派顯然有不同看法，他們的論據是秦始皇從不考慮秦國如何吸引六國，而是簡單粗暴武統中國，成就歷史偉業。問題在於中共不是秦始皇，武統固然酣暢淋漓，但已經不符合時代潮流。某種程度上講，能否實現皆大歡喜的和平統一與久久為功的心靈契合更是考驗中共的執政能力，也更能彰顯中國特色社會主義的優越性。