歷史學家日後對2020年的註記想必是兩件大事：新冠疫情與中美關係，後者又有兩個角度，一是和乎戰爭，二是興（中）乎衰（美）乎？

進入新世紀以來的「全球一盤棋，中美大博奕」，走到了2020，越來越接近攤牌的時刻。這是因為：一、長久以來，美國在經濟、軍事、科技的領先，正面對著來自中國的全面追、敢、超；二、美國霸權地位不僅受到反美國家（俄、伊朗、委內瑞拉）的對抗，即使在西方陣營甚至盟國內部有多有矛盾與分歧，周天子已不能號令天下；三、美國內部政黨黨同伐異，社會遊民流離失所，社區校園槍枝毒品氾濫，美國運勢似乎正處於一個關鍵的歷史拐點，是時候對美國國運的盛衰做全面的觀察與判斷了。

1776年建國的美國，迄今240年持久不衰，有其必然與偶然。其必然，建立在5種實力之上：惡實力─對原住民印地安人趕盡殺絕、軟實力─相對卓越的政經社體制、硬實力─全球最強軍事力量、陰實力─搞破壞、暗殺、政變及虛實力─全球獨一無二的獨占性印鈔權。這5種實力，到了近代，演變為我所謂的動態式的「三美循環」─即美元助美債、美債養美軍、美軍挺美元。如此循環不息，成就了美國霸權。

至於偶然，從大歷史的角度看，美國是600年來西方霸權（葡、西、荷、法、英、美）的最後一棒，而西方霸權之所以出現，正是從來位居世界中心或第一的中國，在600年前（明初）自我斷絕走向封閉，空出了世界舞台的結果。這600年來，中國由盛而衰，國運在1840年鴉片戰爭後更是急轉直下，一直到1949年新中國成立，特別是1979年改革開放之後，才恢復元氣，重新崛起。對中國而言，近代的崛起，其實是一種回歸，向從來就是是世界第一及世界舞台中心地位的回歸，因而本質上等同於復興。

當中國走向崛起與復興，意味著西方與美國霸權時代的偶然性已然消失，與此同時，美國成霸的必然性也都在出現變化：惡實力從原本的對內轉向了對外，引發國際社會普遍反感；軟實力所謂美國模式開始備受各方質疑；硬實力也已不若以往令人望而生畏；陰實力則在維基解密之後有鬆動跡象； 至於虛實力，雖仍在恃強凌弱，但也開始面對歐元、人民幣及主權數位貨幣的挑戰。換言之，五大實力均出現了動搖，這也意味著美國霸權由盛而衰的必然性正在形成之中，而在整個發展過程中，2000年或可視為美國運勢的拐點。

上世紀末最後十年，即1991年蘇聯解體到2000年為止，堪稱是美國綜合國力臻於巔峰的黃金十年，但此一運勢走到世紀之交卻嘎然而止。2001年911事件、2008年金融海嘯、2020年新冠疫情，3個偶然，讓美國不自覺走上了「三反」，繼反恐、反全球化大大耗損自身元氣之後，如今還繼之以反華，殊不知今日之中國早已不是1840年及1900年被人欺侮時的貧弱中國了，中國正在向歷史的王者地位回歸，反華反到了極限，中美必有一搏，屆時，或將是美國國運由盛而衰的真正關鍵時刻了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）