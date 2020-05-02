北韓領導人金正恩在神隱多日後燦笑現身。(美聯社照片)

北韓最高領導人金正恩在神隱20多日後，終於出席公開活動，一掃全球在這段期間以來各種關於他已病危或成為植物人等各種謠言。圖為南韓地鐵站播放金正恩視察活動的新聞。（美聯社）

在全世界刊登20多天的尋人啟示下，5月1日北韓國務委員長金正恩在順天肥料工廠竣工式剪綵的畫面透過北韓勞動新聞等曝光。現在，大家的目光放在金正恩會在國際舞台有什麼新表演。

金正恩神隱這段期間，美國總統川普幾乎每日放話，讓美國主要媒體捉摸不定。一回說金正恩病危或死亡，另一回又說和金正恩是好朋友。於是，媒體猜測金正恩「已故」，政權接棒人是胞妹金與正還是叔伯金平日，謠言滿天飛。20日，川普獲知金正恩健在後，馬上改口，希望在周末兩人通個電話。

其實，明眼人都知道，川普一方面製造朝鮮半島恐怖氛圍，另一方面安撫金正恩不要蠢蠢欲動。川普深怕金正恩於11月美國總統選舉前鬧事，企圖讓川普落選。近日來，南韓各大媒體發現，美國的新型偵察機勤飛朝鮮半島上空進行監控任務。

金正恩當然要好好把握川普為連任和處理新冠肺炎焦頭爛額之際，先要求川普解除對北韓經濟制裁，然後再談廢核問題。因此，繼3月4日發射9枚飛彈之後，預料金正恩再用洲際飛彈恐嚇川普，逼迫川普選前讓步。

川普不僅要對付金正恩，還要面對南韓總統文在寅的壓力。4月27日，文在寅利用「板門店宣言」2周年紀念日的契機，向金正恩提出4項兩韓合作與交流包括：共同防疫、連結南北韓鐵路、離散家族會晤及失鄉民互訪及非武裝地區的國際和平地區化等。是日，統一部長金然哲等人則舉行南北韓鐵路連結紀念儀式，復原關閉53年之久南北東海岸北部路線，自首爾連接平壤至柏林，橫貫亞歐。

文在寅一提議，美國就表示不悅，認為文在寅想甩開美國獨自「偷跑」。28日，國務院對外稱：「支持南北韓合作，但要與北韓非核化腳步齊頭並進」。川普有意掐住文在寅的脖子，南韓青瓦台立即反駁，表示已經和美方多次協商，並說這是基於人道主義精神。

的確，這回文在寅直接告訴川普，朝鮮半島的命運掌握在兩韓，不是美國，韓民族要靠自己來開拓兩韓和平統一之路。文在寅覺得，不是南韓人民的兩韓和平統一意志不足，而是受到美國等國際的制約，所以，兩韓合作與交流才被綁住不前。因此，對南韓來說，要從最現實及最能實踐的兩韓合作事業開始。

文在寅挺直腰，對川普硬起來不無道理。4月15日落幕的南韓國會議員選舉，300席中，執政「民主黨」囊括180席，顯示南韓選民支持文在寅的兩韓政策最佳證據。因此，文在寅認為，無需再看川普的臉色，把握兩韓交流和合作之機會。

目前，明顯的可以看出，文在寅與金正恩一旦齊力，在朝鮮半島的美國勢力逐漸衰退，中國大陸則大步邁進。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）