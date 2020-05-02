「亡國感」及「親美反中」造就了蔡英文總統以817萬票優勢連任，但也成為她在第二任內維護台海和平穩定的壓力所在。加上突如其來的新冠肺炎大流行，美中關係幾近決裂，將台灣推上美國抗中最前線，各界期望蔡英文的520就職演說能夠對中國大陸釋放善意，挽回加劇惡化的兩岸關係，這項期待恐難落實。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）亞太安全論壇日前舉行美陸台二軌視訊會議。會議摘要報告指出，陸方希望蔡英文的5月20日就職典禮講話能維持2016年第一任就職演說中的《中華民國憲法》說法，才有益兩岸關係；但台灣與會人士認為，蔡英文可能不會再講《中華民國憲法》；美方則呼籲釋出善意，維持2016年的論述，重申《中華民國憲法》及「維持海峽和平穩定」。

與會者普遍預期，蔡總統不會在520連任就職演說提出可當作兩岸恢復官方對話基礎的新論述。綜合蔡英文與民進黨的意識形態與政治意志、台灣民意趨勢、以及新冠肺炎對世界秩序的衝擊，美中台學者的認知並不令人意外，也充分反映出當前兩岸形勢隨著美中可能進入「新冷戰」時期而更為險惡。

蔡英文在2016年的就職演說中表示，尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，以及依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及相關法律處兩岸事務。由於拒絕接受「九二共識」，蔡英文的就職演說被中共視為「沒有答完的試卷」，而台灣則認為中共沒有善意回應，過去4年兩岸關係就在缺乏共識、互信下逐漸惡化。

新冠肺炎更加深兩岸間的敵意，民進黨政府及1450部隊大肆散播反中、仇中情緒，中共則以軍艦、軍機繞台，取消陸生來台等措施回應，使兩岸關係走上不歸路。美國總統川普決定甩鍋中共，將新冠肺炎所有責任都歸咎於中共，並要求調查、問責、賠償，而台灣更成為美國打擊中共的最佳工具。

美國白宮及國務院最近高調肯定防疫「台灣模式」，台灣是第一個通報世界衛生組織新冠病毒會人傳人的國家，頻頻派遣軍艦、電子偵察機及反潛機到台灣周邊區域秀肌肉，就是要挑撥中共最敏感神經。美國在兩岸關係及美中台三邊關係中一向是股穩定、制衡的力量，美國的支持與承諾也是台灣安全的重要保障，但川普上台後美中關係不但從合作轉為競爭，雙方衝突更因新冠肺炎而不斷擴大、升高，對台海穩定構成嚴重威脅，而台灣首當其衝。

由於過度的親美反中，民進黨處理兩岸關係已逐漸喪失自主權，現在更站在美中對抗的火線上，限縮了追求台灣最大利益的空間，蔡英文的就職演說不可避免就會受到川普極端反中立場限制。另外民進黨營造的反中、仇中心態，已全面否定了九二共識，在817萬新民意支持之下，似乎很難回到2016的原點。

相對於行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等「鷹派」人士，蔡英文對處理兩岸關係非常審慎，如不會堅持使用汙名化的「武漢肺炎」。她於元月當選連任感言中提出「和平、對等、民主、對話」，作為兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵。由於新冠肺炎衝擊，國際局勢陷入混亂之中，兩岸關係處於低點，蔡英文的就職演說能否維持4年前的論述備受矚目，但至少不能違背對兩岸關係和平穩定所做的承諾。

（作者為資深媒體人）