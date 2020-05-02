隨著疫情趨穩，日常生活可望逐漸恢復，接下來，如何用最有效手段恢復經濟活力，將是政府最大的考驗。立法院通過的《紓困特別條例》修正案，把原先的紓困預算由600億元一口氣追加1500億元，紓困預算總額達到2100億元。這些錢應如何用到刀口上呢？

台灣是一個開放社會，各界對紓困有不同看法與期待，政府不可能同時滿足所有人的需要，而應務實根據國內經濟情況，把錢用在真正需要之處。酷碰券效益不大，爭議卻很大，依據旺旺中時調查，高達8成3民眾反對酷碰券，希望改發現金。

這次由新冠肺炎引發的經濟衝擊，威力可能數倍於過去幾次危機，有評論者認為，可能是上世紀30年代大蕭條後，全球最嚴重的衰退危機。國際貨幣基金把全球經濟成長率從3%一口氣調降至-3%，歐美主要國家政府紛紛提出規模龐大的紓困與援救經濟政策。

企業衝擊沒有歐美嚴重

台灣在3月就提出《紓困特別條例》通過600億元的紓困預算，之後行政院又喊出「兆元救台灣」,紓困與振興經濟規模占國內生產毛額（GDP）的5.5%，其中包含屬於融資的7000億元，及這次通過增加的1500億元。不過，工商界仍反映歐美國家紓困規模高達GDP的10%，應再增加規模；在野黨要求再增加千億元發現金給家庭，勞工與企業則抱怨紓困金給得不夠快、不夠多。

政府當然有責任支撐經濟，國人也無人願意看到經濟跌入蕭條；但政府發債、撒幣、紓困，都是來自納稅人的血汗錢，而且未來一定要付出代價；12年前金融海嘯大規模救市，後遺症至今仍揮之不去，這次必須審慎為之。

台灣防疫表現出色，部分產業雖然受創很深，但整體來看，整個經濟仍能正常運作。這與歐美國家因疫情擴散嚴重，被迫封城、鎖國、發出居家隔離令，經濟活動幾乎進入休克狀態完全不同。以美國為例，專家估計這段時間，美國有超過2/3的人口處於隔離令中，超過8成的GDP處於停滯狀態。

從各種數據來看，台灣經濟目前情況還遠遠談不上蕭條風險；經濟部日前公布的3月工業與製造業生產指數，成長率都是10%以上，顯示台灣的工業與製造業基本上未受疫情衝擊，實際的情況亦如此，國內的工業區、科學園區生產活動難免受全球供應鏈鍛鏈影響，但很有限。交通、觀光旅遊、餐飲、與觀光有關零售等服務業，受到較大衝擊，但還是不如歐美國家嚴重。

再以總體經濟成長數字來看，上周中經院、台經院等智庫公布的經濟預測雖然下修，但全年成長率仍在1%以上；歐美國內今年的成長率都落在衰退5%到10%之間，谷底的第二季則預測衰退幅度高達20%到30%。因此，以台灣經濟現況，實在不必效法歐美政府狂撒錢。

不過，這次危機之後的全球經濟走勢仍然充滿變數，大家期待是一個漂亮的V型反轉，但很可能等到一個長長的U型；疫後全球是否有「逆全球化」、供應鏈重組、東西對立加深等現象，也充滿未知數。因此，在台灣經濟現況下，政府應保留資源準備因應未來可能較長期的不景氣、與充滿變動的全球經濟。

換句話說，就台灣經濟現況，子彈應該先省著用，特別是類似爭議大、支持低的酷碰券，應該直接取消。不但在旺中集團的民調支持度超低，綠營的美麗島電子報所作的調查都顯示，對是否需要政府協助減輕生活負擔，有4成5表示不需要，即使需要的5成4民眾中，支持酷碰券的比例也低到1個百分點都不到。

幫助生活陷困窘的民眾

現階段台灣3.7%的失業率雖仍為低點，但隨著景氣下滑、6月後畢業生出校門，失業率必然上升突破4%。我們建議政府應保留更多的經費與資源給失業者，協助他們度過失業期間的生活、輔導就業。對企業的紓困則應盡量減少與避免，因為企業的成立或退出，是經濟體系的正常調整汰換，每年都有數萬家企業關廠、倒閉，政府如何救？不必救，也救不了。

企業可以倒閉，但政府對失業的民眾不能坐視不管，政府應從寬編列預算，短期而言，失業勞工6個月內的生活應不受影響；長期而言，要協助失業者重返就業市場。政府有限又寶貴的經費，應該以用在幫助失業者及生活陷困窘的民眾身上，對那些業績雖下降但仍可生存下去者，政府就不必浪費資源了，畢竟政府不可能亦無必要保證商家、企業營收不減少吧！