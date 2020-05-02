朝鮮領導人金正恩從4月11日最後一次公開露面後就神祕消失了，尤其他首度沒有出席4月15日的太陽節，被認為是指標，西方媒體直接判定他死亡。沒想到「被死亡」21天後，金正恩在勞動節當天神采奕奕地出席順天磷肥工廠剪綵儀式，打臉了全世界，包括我們的國安局。

金正恩露臉影片曝光後，儘管外界還在懷疑「他變胖了」也好，「電話髮型怪怪的」也罷，外界對於北韓領導人的健康狀況和行蹤就是無法確切掌握。尤其美國總統川普和國務卿蓬佩奧不確定的發言，更增添國際的揣測，說明連美國中情局對金正恩的行蹤也在狀況外。

對於北韓情況的掌握，一般研判，西方國家是靠不住的，西方媒體更不可靠，這次謠言就是CNN出的包，北韓問題的答案要找北京和首爾。在金正恩被死亡的訊息謠傳後，北京情報人士告訴路透，消息不正確；南韓總統安全顧問也說，金正恩活得好好的。

儘管如此，我們的國安局長邱國正兩天前在立法院答詢時卻說，金正恩「有病」，還說國安局有掌握相關訊息。不知道國安局這「有病」的判斷從何而來，可能是根據西方情報系統掌握的資訊，如今看來，這項研判嚴重失誤。如果是綜合北京和首爾的情報分析，相信邱國正不會信口雌黃，若有情報交換，更不可能誤判。

邱國正的失言，說明了國安系統對於世局的掌控在狀況外，不但無法精準掌握關鍵情報，而且是偏信西方情報系統的資訊，如果這是一項演習，國安局已經中槍倒地。我們的國安系統如此不堪，國家的安全還有保障嗎？