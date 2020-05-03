解放軍中負責空軍訓練部門的將領恰好是前國民黨的空軍飛行員，他在一九四六年駕駛美製新型B-24轟炸機從成都叛逃延安。其他領導軍官也都曾於一九四五年在蘇聯軍隊掩護下參與接收東北日軍戰機的任務。經過初步審慎的評估，蘇聯於一九五一年開始為中國製造大批的米格十五（Mig-15）噴射戰鬥機，以及少量輕型的噴射轟炸機。

提升原子彈製造能力

但是，蘇聯並未提供中型或重型的長程噴射轟炸機給中國，唯恐他們有能力攻擊比較遠的目標，輕啟戰端。自一九五四年以降，中共空軍就集中全力於鄰近臺灣的沿海地區建造飛機場，顯然中共主要著眼於加快犯臺步伐。不過當時中共並不以空軍戰力支援對金門、馬祖兩離島的攻擊，儼然知道如此一來將會招致美軍反擊。

自一九五五年開始，蘇聯授權中共在東北兵工廠生產更先進的米格十七噴射戰鬥機。中共一向因為欠缺研發人才與設計能力，從未企圖自行研發新型飛機。不過此一落後的窘境，就在同年夏天火箭研究專家錢學森（H. S. Tsien）獲准離開美國時迎刃而解；在這之前，錢學森遭移民局限制出境五年，且當局針對他採取的種種措施不無違法之嫌。在錢學森的指導下，中國開始召集研究人員發展火箭與彈道飛彈計畫。同時，另有一批中國核物理學家前往莫斯科附近的「杜伯拿」（Dubna）原子研究所，一半獨立研發，一半仰賴與蘇聯科學家合作，以提升中國本身的原子彈製造能力，同時蘇聯的領導人也允諾不久後將提供一枚原子彈模型給中共。

晚清自強運動的有識之士已經認識到，成立現代化海軍是中國賴以抵禦外侮、推動成功革新的重要關鍵；不過在中共而言，這已不是當務之急。中共將其少量海軍軍力集中在取得並部署快速艦艇以巡防沿海地區，用意在於防範臺灣突擊隊的騷擾，因為臺灣的兵力仍然在中國東部沿海地區積極活動；此外，中共海軍另有禁止非法走私以及嚴防叛國逃亡的任務。蘇聯還提供中共海軍二次世界大戰前的老式潛水艇。一九五五年，蘇聯終於實現承諾，把軍隊撤離旅順，蘇聯撤軍時曾移交部分艦艇給中共，包括兩艘驅逐艦和五艘新式潛水艇，而在這五艘潛水艇當中，有兩艘具備遠洋續航的能力。不過，總體而論，中共海軍軍力一時還無法臻至強國之林。

人民解放軍所屬各單位傾向專業化，對中國社會和中國共產黨本身有著重大的影響。菁英主義再度出現的問題特別棘手。在農村與城鎮長期且殘暴的反地主、反資產階級的群眾運動之中，高舉著平等與合作勞動的價值。在軍中，以前在打游擊的時候，是經過小組討論之後才做出行動決策，而且意識形態的動員工作與軍事策略同等重要，但一九五○年代中葉，解放軍的發展似乎逐漸與昔日傳統相背離。一九五五年，中共實施十四級的幹部等第制度，並以勳章和制服作為職位高低的識別，老同志革命階段那種圓桌武士般的革命情誼蕩然無存。隨著職位高低而來的薪資給付之間也有極大的差距，尉級軍官的薪資超過一般列兵的十倍，而校級軍官大約是尉級軍官的三倍。受過高等教育或有科學研發能力者，很快就能夠進入參謀學校進修或者獲得升遷的機會。

軍官在駐地廣納妻妾

除此之外，更嚴重的問題是，崇高的社會地位再加上離鄉背井的心態作祟，經常導致軍人濫用職權，日累月積之下，使得游擊戰時代紅軍賴以維生的那種地方凝聚力不復存在。如今解放軍部隊的行為模式就如同國民黨軍隊或是清朝的八旗。一九五五年夏天，解放軍的政治部主任以戒慎的口吻提及，某些軍官認為「不需要軍民一體、支持政府、愛護百姓的傳統」。這句話意思就是，人民解放軍現在會要求分配土地，生活奢華糜爛，駕駛軍車時橫衝直撞、忽視道路安全，未經許可強占民宅（根據估計，約有七萬兩千四百幢民宅遭軍隊霸占）。軍官利用軍車接送小孩上下學，以特權為自己或家人取得戲票或電影票。由於軍人的薪資所得相對較高，於是有越來越多的依附者──配偶、子女、姻親──投靠軍官，與之共同生活。一九五六年，根據統計，約莫有三十三萬名這類依附者寄生在解放軍的各級單位中；截至一九五七年，人數更進一步攀升為七十八萬人，這相對讓住房、就學、糧食與醫療需求的供應更為吃緊。在地方上，軍人利用職權搶奪民女的耳語時有所聞，我們可以藉由一位資深且功勳彪炳的紅軍軍官對這類敗行劣跡的調查報告來一窺端倪。一九五七年，這位軍官憂心忡忡地說道：

某些單位的軍官在駐地上廣納妻妾，已經導致人民怨聲載道。有鑑於此，建議軍官在娶妻時必須遵循下列三點原則：第一，不應在學校尋找對象。第二，不應以金錢或其他物質誘因作為娶妻的手段。第三，嚴禁干涉其他百姓的婚姻。

面對這種種假公濟私的弊端，解放軍藉由讓這些軍官及所屬單位在農村地區推行日常的生產與勞動，以導正其偏差行為；特別是中共意圖從初級社過渡到高級社的階段，中共期待解放軍軍官能貢獻體力與技術專長。一九五六年二月，解放軍政治部詳擬二十項行為導正守則，並公布在所屬各級單位。許多軍官從軍都是為了成為科技菁英，沒想到卻必須接受種種意料外的指令，例如勸說自家軍眷參與合作社勞動，因此我們不難想像這些人會作何感想。地方黨委會整合軍官和民眾組織工作隊，協助農事，此外，每位軍官在一年之中必須為地方建設奉獻出五至七天的勞動。

假日期間，解放軍也必須與地方上的農民一同獵捕所謂的「四害」：即老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子。所有解放軍部隊都必須把排泄物集合起來，作為地方農村合作社施肥的肥料。每五十名解放軍負責養一頭豬。所有軍人都必須學講華北的通用語言（也就是西方人所謂的「官話」〔Mandarin〕），並到地方上的小學、夜校去幫忙。軍隊中的工程站必須幫助地方上的農民修護農具，軍中的通訊單位應出借各項設備以利地方聯絡溝通。（待續）