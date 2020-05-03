新冠肺炎紓困振興2.0上路，行政院得意地向外界宣布我們也在「發現金」，說要用1035億元來「千億挺勞工」，讓受到衝擊的勞工都受到政府妥善關照。雖然外界褒貶不一，但很少深入檢視這個方案是否真能在「雨露均霑」的原則下，真正挺到備受衝擊的庶民勞工。

政府對勞工的紓困，大體上分為6類：一、艱困企業員工薪資及一次性營運資金補貼（如餐飲、製造、觀光、婚紗攝影、美容美髮等），補貼原薪資4成，最高每月2萬元、3個月6萬元，另補貼企業營運資金、每勞工1萬元，補助90萬人，預算419.2億元；二、自營工作者補貼（如領隊、導遊、水電工、營造工等），補貼每月1萬元，共3萬元，補助133.5萬人，預算336億元；三、弱勢族群加發生活補助，每月加發1500元，共4500元，補貼87萬人，預算約39億元；四、擴大就業，補貼初入職場青年、失業者，補助15萬人，預算180億元；五、減班休息及個人受訓津貼，補貼充電再出發、安心就業、安心及時上工者，補助約15萬人，60億元；六、急難救助金，補貼1到3萬元，補助約10萬人，預算20億元。這些措施預算合計約1050億元，受惠人數約350萬人。

表面看來，涵蓋的面向似乎很廣，網羅了所有的弱勢或受疫情衝擊的勞工，但進一步觀察，卻可發現這些紓困措施其實存在了幾個問題，印證了「魔鬼藏在細節裡」這句老話，這使得政府的美意讓勞工看得到卻可能吃不到或吃不夠，需要進一步檢討修正，否則「紓困」的結果可能「舒服」了企業卻「困住」了勞工，絕非計畫本意。

首先，耗用預算最大的第1類薪資補貼4成措施，存在一個明顯的問題：補貼申請是由受衝擊企業提出，被核准者的補貼金額會由政府匯入企業指定的帳戶，但如何確保申請企業會將受補貼資金轉交給勞工，並沒有相關規範，提供了企業以勞工為名卻中飽雇主私囊的空間。

其次，不同行業的補貼程度不一，影響收入較高但補貼較少者之生活。如製造或餐飲業勞工可以補貼4成薪資、最高每月2萬元，但領隊、導遊、水電和營造工每月只有1萬元，其實許多領隊、導遊、水電和營造工的月入在5萬元之上，1萬元的補助只有收入的2成或更低，遠低於受4成補貼的企業勞工，對生活影響極大。對這種補助標準不一的狀況，政府沒有任何說明，只因為由不同部會提出，各有不同思維和預算限制，行政院卻無能整合令其標準趨同。

其三，自營作業者或無一定雇主之勞工，必須在兩個條件下才能申請補助，一是投保薪資不能超過2.4萬元月薪，二是所得不能超過課稅標準，即去年收入必須不高於40.8萬元。也就是說，要獲得補貼月入必須不高於3.4萬元，而且投保薪資可能還要不誠實地「低報」到2.4萬元以內（幾乎是基本工資）者，才會受到政府補助。

這無異是在獎勵「虛假投保」，是非常荒唐的補貼規範。當一個紓困方案，只有收入極低者才會受到補貼，而即使受到嚴重衝擊者，只要收入在全國平均之上者（108年全國勞工經常性月入4.4萬元，總月入5.6萬元）就沒有資格受到補貼，這是將一個「紓困方案」操作成社會安全或「所得重分配方案」，違反了整個紓困的基本邏輯，歧視了眾多應該受到補貼的庶民－「庶民」要養家活口、支付房貸、水電、學雜費，但他們不是「貧民」，庶民其實受到的衝擊會大於貧民，而且貧民另外有弱勢補貼來關照。這個問題，其實是整個紓困方案中最大的問題。

之所以會有這個政策偏失問題，可能在於紓困預算的規模有限，必須在申請資格上多所限制來壓低執行費用。但若讓眾多民眾得不到紓困補貼，或只是杯水車薪的話，政府可能製造的民怨會大於讚賞。

補救之道，應該是善於運用紓困2.0《特別預算條例》中，另外提供了可以直接擴張紓困規模以資運用的2000億元，擴大對庶民的補貼範圍，並對所有受紓困者的補貼上限都提高到每月2萬元，讓標準齊一，才不至於「舒了企業」而「困了勞工」。