金正恩是不是迷上了某款線上遊戲，打到一個天昏地暗不知人間？還是疫情緊迫時期，他也同樣日夜追看韓劇《愛的迫降》，重溫南北韓之間堅貞又荒謬的浪漫愛情？

在歷經這場前所未有「小胖生與死、全球大猜謎」的風波之後，究竟是一場動盪終止的幸運，或是一回歷史錯過的可惜？無論如何，金正恩這次確實再度刷新了全球知名度，連台灣鄉下土地公廟旁榕樹下的阿公、阿媽也都津津樂道這號人物好一陣子，甚至還為此難得開了國際情勢的民間賭盤。

如今所有分析、預測，特別是宣稱引述祕密消息來源「證實」金小胖過世、心肌梗塞、手術失敗、腦死等種種死因與現況的人們，如今無一不灰頭土臉。金正恩終於在五一勞動節「笑盈盈」地公開現身，除了官媒照片，隨後還更加發了長達10餘分鐘的視頻短片，金正恩看起來非但毫無恙貌，走路、轉身、盤腿都挺柔軟，甚至還比過往更消瘦，更精神幾分。

站在全世界各方耳語喧譁的洪流之上，金正恩內心該有「多爽、多歡」？但從這回北朝鮮情勢「看變化」到「看笑話」之間，並不只是一個妄加推測的「看好戲」，金正恩與北韓所微妙牽動的東北亞國際政治、軍事的地緣敏感度，在「中、美、日、韓」之外，甚至直接株連台海兩岸的穩定與否，確實因此提前做了一場空前珍貴的沙盤演練。

主要在於北朝鮮的政權一旦動盪，就直接涉及了「南北韓統一」的終極議題，同時還牽動了日本在軍事地緣上的安危。而除了美國在日、韓兩國基地長期部署航母、飛彈，中共解放軍從東北師團一路向南的動員作戰能力，意味著「中、美」兩國武力一旦對決，戰場的最高風險確實即在「朝鮮」領土，而中、美一旦撕破臉，基本上也等同直接來到解放軍「武統台灣」的終極時間點了。

難以想像金正恩的生與死，間接影響著台海兩岸的軍事風險水平，倒是一向大放厥詞的川普，這回並沒有被媒體與社群的多方揣測所動搖而「預測正確」。這次金正恩隱身多日的風波，帶動了一輪空前的「國家軍事情報」與「網路社群情報」的大混戰，媒體新聞也幾乎跟著網路社群大量披露的蛛絲馬跡走，其中以「北京醫療團隊」的內幕說法最吸睛，各國官方保守立場的含糊說詞幾乎失去大眾的信賴。

這幾年，重大事件的信息擴散與傳播，傳統媒體逐漸失去「速度」與「信度」的兩大優勢，網路社群以超過新聞專業的人海戰術與夾敘夾議，主導了「描繪」新聞事件的核心意識。此番金正恩的生死之謎，社群所主導披露的諸如「北京醫療團出發、邊境軍事開始動員」幾乎無不觀點縝密、圖文精彩，確實很難不被「引用」。

其中卻也指出了「情報判定」，恐怕是今後最為艱難的信息環節之一！這也是國安局在公開宣稱金正恩「生病」的出糗之餘，今後無論媒體單位或情報單位應思考在網路社群的信息洪流中，如何重新建構一整套過濾與判斷的機制，才能不致成為眾多虛構信息的「馬前卒」，傻傻一路幫忙敲鑼打鼓。

金小胖笑盈盈重新現身，全世界彷彿都鬆了口氣，他賞了很多人一耳光，他只差沒有後空翻且一字馬劈腿地告訴大家，他好得很！