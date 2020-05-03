北韓最高領導人金正恩神隱3周，5月1日終於現身北韓當地肥料工廠竣工儀式，破除「病危」謠言。

不過，4月30日國安局長邱國正在立法院答詢時，曾指出金正恩「有病」，雖然隨後邱國正也補充，這不是他個人看法，而是從公開情報可見之事。但金正恩公開露面後，打臉了邱國正的「情報」，讓堂堂的國安局長成為情報界的笑談，也引發社會議論。

細數過往，我國情報高層誤判情勢、妄言論斷的糗事，屢見不鮮。例如，情報次長寧採信俄國媒體報導，斷然否定共軍殲-20軍機即將試飛；國安局副局長在立法院放話，聲稱國內媒體受大陸指揮影響選舉，但迄今後續司法調查卻毫無動靜，顯然沒找到任何證據。我國情報偵蒐與分析能量真的已淪落到「糊塗」等級了嗎？

情報界有句名言：「糊塗源自偏聽，誤國始於妄言」，其實就在提醒情報首長務必再三求證，廣聽不同來源比對驗證，避免受到敵手的謀略誤導，走入對手預先安排的陷阱；同時更須謹言慎行，切莫妄言挑起政治風暴。

國共兩黨及兩岸近百年的交手，情報戰線曾付出了生命代價，潛伏的諜員以鮮血換取國家安全，加上千年文化的共通性，台灣在國際社會確實具備掌握北京政情，一言九鼎執牛耳的權威地位。

但當政府高層決心不計代價向美國政策靠攏時，就不會重視本身情蒐的判斷結果，而專注掌握華盛頓如何看待北京；政治正確取代專業思維，透過華盛頓眼睛觀察北京，如此偏聽要不糊塗也難。而情報首長因為需要表態，就不再慎言，刻意公開應和美方觀點，作為明哲保身之道，妄言誤國，也就不令人意外了！