大陸新冠病毒疫情獲得控制，突發公共衛生事件一級響應降為二級，經濟活動逐漸恢復，但病毒仍在歐、美肆虐，人類與此病毒的對抗有長期化趨勢，疫情對世界政經秩序之影響不容小覷，特別是疫情激化了陸、美的對抗，使疫情結束後的世界經濟復甦蒙上陰影。

封城、鎖國、維持社交距離是阻斷病毒傳播的有效措施，卻造成難以承受的經濟損失，美、日及歐盟救急的貨幣寬鬆政策無助於拉升急墜的經濟有效需求，全球各主要經濟體皆應聲倒地，國際貨幣基金（IMF）公布的最新經濟預測，美國將是-5.9%，歐盟-7.5%，英國-6.5%，日本-5.2%的巨幅負成長，IMF總裁格奧爾基耶娃警告，新冠肺炎疫情將引發1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。

經濟的榮枯是美國總統川普執政的重中之重，若全球經濟陷入結構性衰退，川普的「讓美國再次偉大」無疑是空話一句，連任將困難重重。防疫與經濟成為橫在川普選舉路上的兩道障礙，但陷入「封鎖悖論」的全球，使兩全其美成為川普施政上的不可能任務。美國共和黨全國委員會（RNC）及川普競選團隊的最新民調結果均顯示，川普支持率重挫，落後於民主黨準總統候選人拜登，路透指出，目前拜登以44%的支持率領先川普40%。

因此，除了甩鍋中國，川普在政治上別無他法，只要美國總統大選的關鍵州，包括佛州、威斯康辛州、賓州、密西根及亞利桑納州的共和黨傳統支持者相信，美國遭逢的疫情與經濟衰退為中國造成的無妄之災，川普或可重拾選民的支持，絕地逢生。

川普揚言向大陸索賠高達6兆美元的疫情災損，其中約1兆美元將透過懲罰性關稅措施獲得，但CNN認為，川普在最糟糕的時候重燃貿易戰火，將進一步破壞美國及全球經濟，當前全球失業率正飆升，GDP亦以前所未見的速度崩解，企業利潤及製造業皆在萎縮，再多的關稅及制裁措施，僅會適得其反，擴大經濟災難，使當前的「嚴重衰退」惡化為「全面蕭條」。屆時，陷入經濟困境的美國人只能將這筆帳藉選票算在川普頭上。

CNN提醒，1930年美國因應經濟大蕭條的《斯姆特—霍利關稅法案》（Smoot-Hawley Tariff Act），對來自所有國家的進口產品課徵45%關稅，結果導致各國紛紛對美國產品祭出關稅報復。前事不忘後事之師，「重蹈覆轍」恐加速經濟破底，造成陸、美貿易談判前功盡棄，報復性關稅將使各國企業面臨更大的不確定性，為複雜的全球供應鏈平添壓力。

然而，「反中」、「抗中」似乎是身陷政治「危險水域」之川普手中能捉住的浮木，雖不足以使美國在疫情及經濟危局中脫困，川普卻視之為政治生命的一線生機，但此舉無疑是飲鴆止渴，無濟於美國戰重振經濟，徒令美國在國際政治的賽局中，落入不利的地位。澳洲前總理陸克文直言，疫情削弱美國的全球領導力。雪梨洛伊國際政策研究所中國問題分析師馬利德認為，對北京而言，此為關鍵時刻，以華府的損失，換來百年一遇的全球地位提升契機。

大陸透過「大外宣」，以中國的敘事手法，說好中國的防疫故事，試圖使全球相信中國控制病毒方面較其他國家來得好，但此無法有效消弭國際社會對病毒源頭的疑慮及問責，更無益於大陸全球領導力與形象的建立。

北京無須在壓力下超出國際規範的妥協，但應考慮接受世衛組織（WHO）駐陸代表高立至「武漢病毒研究所」及「武漢市衛生健康委員會」兩個實驗室取得研究日誌共同進行調查，以究明病源，並昭公信，可以杜絕川普基於選舉考量的甩鍋、推諉，避免成為共和黨的政治提款機。

川普甩鍋大陸，徒激化陸、美雙方不理性的對抗及相互敵視的社會情緒，不僅貽誤防疫與經濟重啟，更易使中美關係偏離常軌，此將造成印太地區的繁榮與穩定不再，域內國家全盤皆墨。