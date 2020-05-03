最新調查顯示，去年台灣上市公司認列大陸轉投資事業收益再創歷史新高，達3744.2億元，獲利成長的產業別也越來越多；顯示大陸市場大餅越來越大，台灣企業也有本事吃得到。

CRIF中華徵信所統計，近10年來台灣上市公司大陸轉投資事業收益由1773.07億元，大幅躍升到3744.2億元，成長了超過1倍，收益成長率高達112.86%。顯示過去10年，台灣上市公司完全享受到大陸開放、轉型和高成長的果實。再從產業別來看，電子業是上市公司最大受益者，2012、2014、2015、2016這4個年度，電子業大陸投資收益占全體產業比例都超過7成，其中2015年甚至占比達84.29%，不過，從2017年開始電子業就沒有再超過7成，2019年電子業的大陸投資收益雖然高達2507.78億元，但占全體比例僅為66.98%，水泥類、其他類和食品類的大陸投資收益，分別達到377.88億、248.39億和165.04億元。大陸轉投資事業收益前10大為：鴻海、台泥、亞泥、臻鼎-KY、統一、和碩、中租-KY、GIS-KY、裕日車及日月光投控。

去年中美貿易戰打得火熱，美不斷對陸加徵關稅，有關台商撤資前往東南亞或返台的說法不斷，但從以上獲利統計來看，台灣比較大的企業不僅沒有撤離大陸，而且獲利面向還相當廣，既有出口產業也有內需產業，既有電子也有傳產，有製造業也有服務業。

今年新冠疫情從大陸首先爆發，但也是最早復原的地方，相對歐美等地，今年大陸經濟還是比較靠譜的，對台商而言，機會是大過風險，不過，疫情對經濟型態帶來相當影響，要如何從新經濟情勢中賺到錢，就要看各企業的本事了。