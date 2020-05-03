「五一」小長假，大陸民眾出遊興致很高，2日旅遊收入約128億（人民幣，下同），許多知名景點一票難求，多個5A級景區也不再接受預約。不過，將近1/3遊客不戴口罩，這是非常危險的。

大陸疫情大體上已獲得控制，經濟社會秩序也在加快恢復，人潮開始湧現。但疫情仍處於全球大流行階段，境外輸入病例與無症狀感染，仍然是兩顆不定時炸彈，隨時可能爆發，切不可掉以輕心。

各種研究顯示，戴口罩、勤洗手、慎接觸是自我防護有效手段。大陸經歷武漢疫情考驗，證明大陸「集中力量辦大事」國家治理能力超強，但也付出了沉重的經濟代價。

現在疫情初步控制下來，自然應該讓經濟活絡起來，在防疫與經濟成長之間，需要以細膩的手法調控，既能防杜疫情捲土重來，又能讓妨礙經濟的封鎖與管控降到最低。

宏觀各國控制疫情表現，可以發現，政府治理能力、醫療體系應變能力與人民的警覺心是關鍵3因素。大陸在開放經濟活動之際，民眾的警覺心是最重要的。

防疫情反擊，就從戴口罩開始。