法務部長蔡清祥稱，殺警行為「天地不容」，不會讓犯罪者以精神障礙藉口逃避刑責。在細閱鐵路警察李承翰被殺案件的判決全文後，筆者認為有幾點應予探究。

《刑法》第19條就精神障礙犯罪之減免刑責，可分為兩類：其一，行為人不能辨識其行為違法之能力或辨識之能力顯著減低，如重度白癡者，對於殺人行為完全無法明瞭或難以明瞭其行為是法所禁止；其二，行為人依其辨識違法而行為之能力欠缺或顯著減低之情形，如患有被害妄想症的人。簡言之，前者重在行為人之辨識力，後者則重在行為人之控制力。事實上，除非完全智障，病犯或多或少皆知悉殺人是犯法行為，因此學說及實務皆將重點擺在後者行為控制力上。

本案法官詳盡描述病犯有思覺失調症，結論上並認為思覺失調＝不能辨識其行為違法；本案鑑定人亦認為病犯僅係欠缺辨識能力，控制能力則只是減損。然而，從判決書可看出病犯仍有基本認知能力，知悉殺人為法所不許，僅因被害妄想而對警察痛下殺手，這種鑑定邏輯似嫌前後顛倒。因此，本案攻防重點應在病犯控制能力究係完全喪失（第19條1項，不罰），或是嚴重減損（第19條2項，僅得減輕其刑） 。

惟法官詢問鑑定人病犯究係控制力完全喪失或僅是嚴重減損，鑑定人亦不敢打包票，法院卻逕以第19條1項判決無罪，而承審本案的3位法官據報載並不具特殊精神醫學知識，如此認定自有率斷之嫌。

又本案法官認為病犯完全喪失辨識力，是因一般人搭車逃票被發現皆會慚愧理虧，而病犯竟反而將處理員警殺害，可見其確已完全喪失辨識力。先不說法官論點是否符合「見笑轉生氣」，如此論證亦可能淪為黃榮堅教授所稱「一個人壞到極點即是瘋，瘋到極點就是壞」的循環論證。

一個病犯若真是因為精神疾病影響而被迫犯罪，《刑法》當不能對之良知非難。但本案可疑之處仍甚多，值此國民普遍對司法不信任的當下，對於一名警察的消逝，判決書以這樣粗糙的文字堆砌，夠嗎？法院有義務對本案做出更多說理，筆者也支持檢方盡速依法提起上訴。

（作者為東吳大學、空中大學兼任講師）