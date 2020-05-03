嘉義地方法院一審判決殺害鐵路警察李承翰的鄭姓男子無罪，理由是鄭男患思覺失調症，不能辨識行為違法，引起社會譁然。尤其對比2016年3月28日殺害小燈泡的凶手王景玉被判無期徒刑，各界普遍質疑此項判決，檢方也立即表示抗告並提出上訴。但總統府發言人丁允恭表示：「蔡總統支持檢方依法上訴之決定」，這種說法卻令人無法苟同。

去年這起凶殺案發生後，蔡總統曾親自南下嘉義慰問李承翰家屬。蔡總統當時表示：「希望承翰是最後一個犧牲的警察」。蔡總統慰問家屬合情合理，但表態支持檢方上訴就有失分寸、畫錯了重點，有違國家元首的身分。

首先，身為國家元首，理應維持超然立場，尤其不應干預司法。誠如律師林智群所說，總統不應該針對司法個案表示意見，不管支持或反對。蔡總統直接對此案件表態，已經逾越了五權憲法的基本精神。

其次，總統任命國家文武百官，倘總統任命的官員行為失當，自有既定機制予以處理，而不是由總統直接評斷。總統支持檢方上訴就隱含對法官的不信任與不尊重，更有指導法官判案之嫌。試問，在蔡總統表態後，二審法官該如何審理？會不會有政治壓力？如果改判有罪，是否就落入「總統指示」的圈套？如果維持原判決，是否會因拂逆了總統旨意而被秋後算帳？

第三，就法論法，法官判決有憑有據。倘若判決不合社會觀感，理應凝聚社會共識，朝修訂《刑法》的方向著手，而不是要求法官在於法無據的情形下，根據民眾觀感做出法律判決。蔡總統捨棄檢討司法制度之途，直接支持上訴，是捨本逐末。

第四，小燈泡事件發生後，已當選總統的蔡英文在其臉書上貼文稱：「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來」。但蔡英文這4年執政已近尾聲，「社會安全網」的破洞仍然未修補。

蔡總統執政後宣示要大力推動司法改革，然而，《刑法》既未適時修訂，社會安全網也未建立，如何維護基層員警的人身安全，加強防制精神疾病患者危害治安，才是蔡總統應該表態的重點事項，而不是追隨民風，人云亦云。

（作者為大學特約講師）