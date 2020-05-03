北韓領導人金正恩在神隱20天後於5月1日現身，出席順天磷肥工廠的竣工典禮。此一鬧劇至此暫時落幕。關鍵是我們從此次金正恩給全球媒體與各國情報單位的小考中學到了什麼。

BBC一位新聞主播的總結最值得深省，他說審慎報導北韓消息仍是最佳策略。稱金正恩病重，已陷昏迷的CNN臉丟大了，但仍可自圓其說稱後來康復了；最糟的莫過於一些日、韓、台傳媒報導金正恩早已壽終正寢，堪稱顏面盡失。這些媒體受到自我價值觀的影響或帶有政治目的亂報，不去查證或請教專家。如南韓保守勢力主控媒體即試圖藉脫北者發言來抹黑北韓，批判主張與北韓交往的文在寅政府。

儘管如此，經過此次鬧劇，亦可一窺北韓的事實。金正恩的健康顯然不是很好，所以他已有備案，欽定了萬一他無法行事或病逝時的法定繼承人。他的胞妹金與正在他神隱之前即已躍升為北韓第2號掌權者。金與正被從主掌勞動黨的意識形態與政治路線的「宣傳煽動部」第一副部長，提升至掌控黨政軍高層人事的「組織指導部」第一副部長，並在上月初進入勞動黨政治局候補委員。最引人注目的是她剛接掌的組織指導部。

他們的父親金正日在1973年9月在勞動黨第5屆中央委員會第7次全體會議上當選為該黨中委會書記兼指導部長、宣傳煽動部書記，尤其是取代其叔叔金英柱接任組織指導部後，在北韓被視為是金日成的接班人。北韓官媒即開始出現「黨中央」的稱號，所有北韓人都知道這指的就是金正日。

雖然金與正是女性，但畢竟她具有代表金氏王朝正統的白頭山血統。其他臆測也提及他們兄妹的叔叔金平日或金正恩的另一個胞兄金正哲，但他們雖然也有白頭山血統，但沒有經過勞動黨的加持與確認是不可能貿然上台的，除非是在未來發動政變非法取得政權。

另一個從小金神隱所凸顯的事實是北韓在美、中兩超強國戰略上的重要性，而華府對北韓所知極為有限，僅靠脫北者所提供的資訊與衛星蒐集到的照片來解析顯然非常不足。

北韓生變勢將對目前已因台海、東海與南海三面情勢緊繃的東亞安全局勢出現變數。陷入內憂（新冠病毒肆虐）外患（前述中國在東亞的挑戰）的川普政府是否會大膽出奇招脫困，即乾脆默認平壤擁有核武的事實與北韓關係正常化，使北韓成為美國印太戰略制衡中國的新合作夥伴，然後川普可宣布他做到了所有前任總統無法達成的外交與戰略大躍進，二次大戰後美國將首次得以將其外交與戰略合作延伸到朝鮮半島的北面。雖然這純屬臆測，但並非完全不可能，因為迄今川普外交的首要目標皆聚焦於總統連任。

（作者為國立政治大學外交學系教授）