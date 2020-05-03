距6月6日罷韓投票只有1個月的時間，高雄市長韓國瑜在無法高調進行議題操作或是政治動員來反制的當下，可用的籌碼確實不多，只能進行有限選項的操作，希望能穩住市長寶座。平心而論，韓陣營的相關操作有的確有機會助其轉危為安，但有的策略卻可能產生雙面刃的效果，在還有其他環境變數韓全然無法掌控的情形下，要避免被罷免仍得加把勁。

為反制罷韓，韓國瑜現今將重點全放在防疫上，且欲進行兵推，策略的出檯確有其合理性，只要做得好便能加分。因為就議題操作來說，防疫仍是最顯著的議題，韓在無法主導議題的當下，搭著防疫議題讓自己被看見，實屬合理。

再從形象上來看，他能夠藉以建構勤於任事、保護市民的好市長形象，亦可藉此彌補他在六都首長防疫支持度中民調落後的窘境。

而針對韓的防疫兵推、醫護普篩及磐石艦官兵疫調，中央政府與中央流行疫情指揮中心似多抱持著保留的態度，而兵推也被有心人刻意解讀韓是「封城秀急」，為何如此？怕韓在兵推上做得好或許是可能的邏輯；反之，韓若能把握此次機會，將防疫兵推搞得風風火火，一方面可秀出自己的領導能力外，另方面若能夠對比出中央對其他城市與高雄有所謂「兩套標準」的話，韓還能順勢建構「哀兵」形象，爭取同情票，改變對其不利的氛圍。

至於高雄市議會程序委員會為因應疫情，將第三次大會延後召開的決議，與日前韓傾向不參加公辦電視罷免說明會這兩件事情來看，便可能產生雙面刃效果。

就前者來看，吾人可以理解國民黨籍高雄市議員愛護韓之用心良苦，擔心韓站在火線上接受民進黨議員質詢，相關論述或有失準的可能，如此一來對韓不利的刻板印象，包括失言多及不專業，勢必又會被強化，故減少韓與綠軍對陣的機會，風險確實可能減少，當然對韓有利；但問題是，延會讓韓無法有自信地說明其施政與防疫的具體作為，也無法展現韓有勇氣面對民進黨議員攻堅的大氣魄與格局，反而會被綠軍及罷免團體持續猛攻，強化「落跑」的負面印記。

而韓傾向不參與電視罷免說明會，雖同樣能避免失言或不專業的風險，但問題仍是韓又少了個平台能直接面對選民來宣傳政績，對手當然又可見縫插針，指稱其不敢或是不願對市民負責，將其形象負面化，雙面刃效果仍明顯。

最後，韓全然無法操控的環境變數便是疫情，疫情的好壞確實會影響選民出門投票的意願。而原本因應疫情封閉的學校，現今可能得要開封來租借投票場地，也引發家長團體抗議，搞得中選會主委南下督軍且拋出「斬頭說」，要協調投票場地，姑且不論其強勢的動作會否讓民眾產生反感，但情勢確會變得更形複雜，對韓有利或不利仍在未定之天。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）