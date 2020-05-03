2020年蔡總統高票連任，拿了史無前例的817萬票，但韓國瑜一樣拿下比4年前朱立倫還更高的552萬票。這說明一件事情，那就是2020年藍綠兩邊都有更多的選民站出來表態，也就是藍綠兩邊的民意代表性都更強了。但總統就只能選一個，哪怕韓只輸蔡10萬票，在「贏者全拿」的邏輯之下，這552萬票的選民就只能失望，但必須接受。然而民主政治的可貴在於，蔡英文當選就是全民總統，不僅是817萬人的總統，更是552萬人的總統。對蔡總統來說，照顧這552萬人更是她責無旁貸的事。

一個分裂的社會絕對無助於蔡最後4年的治理，而這分裂的另一半是藍營支持者，在意識形態或對於執政黨不滿的心聲上，又比較能夠由國民黨來代表。此時當然就是考驗小英總統的度量與整個執政團隊的民主素養。說白了，一個無法尊重在野黨存在價值與空間的執政黨，雖然在民主制度下運作，但卻有可能因為更熟稔於輿論操作或選舉技術，而把在野黨趕盡殺絕。雖然手段仍舊是民主的，但結果成為一黨獨大，淪為威權國家一般的狀態。

筆者多次強調在野黨的重要，在國民黨滅亡之前，或其他政黨如民眾黨取而代之前，民進黨應該要正視國民黨維持政治實力的民主意義，國民黨維持政治實力甚至有重返執政的可能，民進黨現在及未來的執政才顯得更有價值，政黨輪替常軌下的民進黨才是最民主的民進黨。

5月20日小英新內閣將成形，2018年六都市長選舉時民進黨導致自己重重摔了一跤的本性還是在，而這種政黨本性不但無益於公平的政黨競爭，甚至也將醞釀出民間的反感。沒錯，2020年在香港反送中的推波助瀾下，小英主打主權牌固然贏得漂亮，中央疫情指揮中心對抗新冠病毒也都兢兢業業，贏得國人與國際的讚賞，但小英團隊如果不能謹記「傲慢與霸道」是她團隊裡時常散發出來的氣息，那麼這些因為抗疫而增加的分數就有可能倒扣回來。

如果小英不在內閣改組時把這些「鬥雞型」與「名嘴型」的閣員換掉，那就表示一個只在乎鐵桿支持者，而不在乎中間選民甚至藍營選民的蔡政府依然存在。

內政部長徐國勇鬥警政署長陳家欽的戲碼大家記憶猶新，但在疫情新聞的掩蓋下與各種親綠媒體的淡化下，似乎很多人忘記反省像徐國勇這樣一個從小小市議員幹起的無名律師，學經歷也不怎麼顯赫，在法律實務上也沒聽過有什麼戰功，竟可以靠著天天上政論節目就獲得青睞而當上內政部長。去轉一圈警政署就知道署內同仁對這尊大部長的怨念有多深？這樣的人選還繼續留任嗎？小英都連任了為何還要考慮海派的派系平衡？

此外，2018年因為規畫不周導致「邊投票邊開票」而聲名大噪的中選會也是批評不得的。有學者在臉書上批評選舉期間中選會與臉書合作建立假新聞舉報管道，年初就收到中選會極高層交辦刑事局以《刑法》侮辱公署罪通知該學者到案說明。如此駭人聽聞的綠色恐怖事件，絲毫不會輸給當年的白色恐怖。試問，學者當政務官的社會責任是什麼？如果不能承受公評與監督，是不是回學校教書單純些？只略舉兩例即知蔡政府充斥太多這種鬥官，他們鬥掉的不只是監督力量，更鬥掉台灣好不容易累積下來的民主資本。

520內閣重組在即，我們能期待後小英時代再謙卑的可能嗎？

（作者為東海大學政治系副教授）