5月1日勞動節，下午打開新聞APP，第一條新聞是中央疫情指揮中心的記者會現場擺了6顆大西瓜，象徵連續6日都是零確診。但下一條新聞卻是台南大億麗緻酒店收攤，員工流著淚訴說他們沒了工作，不曉得日子怎麼過下去。

目前雖然看不到疫情的盡頭，但截至5月3日，台灣已連續21天沒有本土案例，這不僅是「超前部署」奏效，更是全民共同防疫的成果。只是就如同交通部長林佳龍所言「防疫要做，生活要過」，政府應該採取適當的作為，讓國旅市場逐步恢復。

台灣的新冠肺炎確診個案超過400例，其中高達8成是境外移入案例；而北部女公關及敦睦艦隊群聚感染這兩個案件都未造成更嚴重的社區傳染，代表我們的防疫工作相當落實，只要政府與百姓相互配合得宜，應該不需要過度緊張。

從去年底爆發新冠肺炎以來，世界彷彿被按下了暫停鍵，民眾減少出門消費，國外旅客也進不來；受到這波肺炎海嘯衝擊的各行各業中，處在第一線的非觀光旅遊業莫屬，而飯店業更是首當其衝，不少飯店住房只剩下1、2成，更慘的是員工還比客人多，再這樣下去，台南大億麗緻酒店不會是這波疫情寒流中最後收攤的一間飯店，如果疫情持續嚴峻，政府不能由階段防疫調整為「經濟防疫」，那麼真的會發生骨牌效應。

報載交通部觀光局的統計資料顯示，今年1到5月來台旅客人數為124.8萬人次，較去年同期銳減165.5萬人次。如以2018年調查來台旅客平均每人每日消費191.7美元、停留天數6天計算，整體觀光收益大減了827億餘元；包括去年1700萬的出國人次，第1季銳減，第2季停擺，已經確定造成旅遊業者有史以來最大規模的損失，甚至國內旅遊也是一樣。

各國紛紛祭出封鎖邊境、封城等嚴格管制措施，導致航空、觀光業幾乎陷入停擺。目前我國也採取嚴格的邊境管制政策，可以想見來台旅客人數短期內不可能增加，飯店業只能自救。

其實，從台灣的防疫成果來看，民眾是可以配合政府的管制措施，在已連續21天沒有本土案例的情況下，讓民眾可以逐步恢復正常生活，只要把握「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」及入境旅客的篩檢等原則，民眾依然可以外出旅遊。

觀光業是帶領經濟成長的火車頭，政府必須要認真思考並檢討目前的管制措施；在這種非常時期，希望觀光旅館的房東們，甚至於旅遊業者的房東們，也都可以共體時艱，考慮大幅降低房租，幫助觀光產業撐過慘淡期，大家一起活下去。

民眾真的悶怕了，觀光產業也快全垮了，在落實防疫的情況下，希望政府和全民可以共同撐起觀光旅遊產業，大家一起挺過這一關。

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）