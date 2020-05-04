無色覺醒》賴岳謙：兩岸到底該怎麽走？馬英九520前提建議！

歡迎收看《無色覺醒》第622集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「兩岸到底該怎麽走？馬英九520前提建議！」

近日由國民黨實踐研究院院長羅智強所主持的「未來沙龍」迎來首集播出，邀請到了前總統馬英九與新任國民黨主席江啟臣與會座談。節目中，馬英九對於疫後的兩岸關係，他認為不該因為不得青壯族群的喜好就拋棄「九二共識」，而是該以原「九二共識」的基礎上，試圖找出時下年輕人所能接受的兩岸方案。

在江啟臣上任後，羅智強就被委以重任接下革命實踐研究院院長的職務。羅智強表示，未來他將採行三合一的方法，結合培訓、理論、文宣三個功能，來對原有研究院進行再改造。有鑑於「理論」為智庫所管轄，如趁此機會併入研究院轄下，將黨組織精幹化，也能為黨內省下不少開支。

在文宣方面，研究院也與文傳會功能上有所衝突。本來被賦予宣傳任務的文傳會，在組織改組後，在宣傳上會扮演什麼角色？兩者該由誰掌話語權？這都還需要進一步釐清。另一方面，民進黨在宣傳上可就做得非常出色，對事件問題在面對媒體上，基本上黨的宣傳機構皆對基調有所定調，以至於不管是從政人士、黨職人士，都能講出差不多的論證及內容

其實「九二共識」的爭議，從總統大選後，國民黨黨內就時有傳出更動「九二共識」的想法，青壯派尤其支持，不少人認為「九二共識」是導致戰敗的主因。可是國、民兩大黨最大的不同即在於兩岸定位的論述，如果真的拋棄了「九二共識」，國民黨的定位為何？還是中華民族嗎？我們的文化還屬中華文化嗎？

反觀民進黨為了與對岸進行切割，刻意聲稱台灣人的祖先是南島語族，試圖摒棄兩岸間的連繫，其心相當可議。而馬英九選擇在520總統就職前夕出此一語，其實除了對國民黨本身之外，也有針對總統蔡英文的意味。目前兩岸間的官方對話管道，因民進黨的定位論述不能為對岸所接受，雙方溝通渠道已悄然關閉。

隨著520就職日將至，其中演講談話尤為重要，如果蔡英文總統能在下個任期一改過去論述，向對岸拋出橄欖枝，拾起「九二共識」來重啟談判桌，可能有望使兩岸重啟官方的溝通管道，然而，這樣的機會恐怕不大。在越來越多國家開始遵從一中原則，甚至要求台灣所出口的貨物需加上China的字樣，當今政府無疑要採取相應的改善措施，以減緩政治爭議為經濟所帶來的衝擊。而「九二共識」這份未達完成的答案卷，蔡英文在520前須謹慎地思考……更多分析請看影片解說！