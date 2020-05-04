自我國駐世貿組織（WTO）大使朱敬一於去年8月底退職，直到今天已過了八個月，我執政當局仍未任命新任大使，世貿組織是我國惟一能在國際舞台一展身手的地方，長期不任命，令人驚訝與不解，對我國國際形象極其不利。

我國長期無法加入國際組織，是以找機會成為觀察員、對話夥伴一直是我政府努力的方向，近日因新冠肺炎疫情，朝野上下莫不希望能加入世界衛生組織（WHO），這樣的心情，人人皆懂。然而，對於一個我們好不容易才加入的WTO，政府近年來何曾善加運用？

18年了，我國加入WTO已經過了18個年頭了，何曾有計畫的在這個舞台上發聲，展現台灣的經貿實力，進而影響新回合談判，制定對我國有利的法案？

非但沒有，如今連常駐代表團的常任代表也懸缺了八個月，常任代表通常也以大使稱之，自去年8月底朱大使返國後，我國代表團沒有大使已有八個月，對於一個我國正式加入的WTO，政府尚且如此輕忽，依這種態度，果真來日加入WHO了，又有何意義？

今天多數人可能都不知道當年我國是如何克服國際壓力才能加入WTO，我們如今無法加入WHO，大家都明白其間有中國大陸的壓力，然而，當年入會（WTO）又何嘗沒有大陸的壓力？當年為加入這個組織，國貿局長蕭萬長悉心布局，於1987年一紙命令把後來也成為局長的陳瑞隆調到蘇黎世，苦心經營多年，於1990年初向秘書處提出入會申請，交涉多時，申請案才於1992年獲接受，隨後展開十年漫長的入會談判，能加入這個經貿聯合國，可謂得來不易。

這十年我們既要與美、歐、日、韓等26國進行雙邊諮商，還得通過日內瓦工作小組會議的審查，前後歷經兩百餘場雙邊諮商，11次工作小組會議，我入會案才終於在2001年底的杜哈部長會議獲通過，於次年元旦成為會員，十多年的努力讓我國終於能夠重返國際經貿舞台，於日內瓦設置常駐代表團，與美、歐、日等國平起平坐，提升台灣國際能見度，並讓台灣得以在新回合貿易談判發言，支持國內產業的發展。

我國如願以償成為WTO會員，也成立了中華民國常駐WTO代表團，首任大使由顏慶章出任，這為我國重返國際舞台 踏出了重要的一步，隨後出任的大使有林義夫、賴幸媛、朱敬一，個個都是一時之選。然而，自去年八月底朱大使退職之後，大使懸缺迄今，執政當局竟可以讓這個重要職位懸缺八個月，實在令人匪夷所思。這個輕忽的態度傳諸日內瓦，非僅有損台灣國際形象，也對不起當年披星戴月，不眠不休的談判官員。

更讓我們不能理解的是，今天的總統蔡英文還是當年入會談判的顧問，對於我國得來不易的參與機會瞭若指掌，怎可令其荒涼至此？再者，WTO今年即將在哈薩克首都阿斯塔納舉辦第12屆部長會議，如今我駐日內瓦代表團竟無大使，豈不遭人恥笑，這豈是口口聲聲要重返國際舞台者應有的態度？

雖然，WTO杜哈回合談了19年迄今仍未完成，加以上訴機構又陷於癱瘓，立法、司法兩權皆遭打擊，然而我們相信這只是短期的現象，WTO仍將是全世界最重要的經貿組織。此刻在這個舞台上，台灣非僅不能怠忽，更要竭力以爭取在貿易規則訂定上的影響力，我們若連這一點雄心都沒有，非僅辜負了昔日十年談判，也對不起國內產業，他日我企業在國際上遭不公平對待，我們這個連大使都沒有的代表團，能為台灣說什麼話？又如何捍衛台灣企業的利益？

因此，我們要提醒執政當局，現今不要只會談WHO，多看看WTO吧，一旦這波疫情還要持續下去，可以預見的未來，保護主義勢將更為猖獗，貿易戰勢必更為激烈，台灣廠商的外貿也將面臨更多反傾銷、反補貼、防衛措施等不公平的對待，而要化解這些不公平，正有賴一個壯大的常駐WTO代表團做為台灣企業的後盾，否則屆時業者孤立無援，台灣經濟必將重創。

須知，我國出口依賴度逾六成，外貿可說是台灣經濟成長的唯一動能，即令民間投資這樣的內需活動，其緩急亦取決於外貿的發展，這也是當年台灣急欲加入WTO的原因，不要以為首季我們的經濟成長率1.54％優於亞洲鄰國而沾沾自喜，也不要以為台灣疫情較輕而以為經濟足以自保，因為一切仍在未定之天，不過，可以確定的是，只要全球貿易衰退，台灣就沒有好日子過，如何讓台灣擁有一個可供公平競爭的外貿環境，正是今天政府最重要的工作，若不儘速任命我駐WTO大使，將置台灣經濟於險境。

我們再次呼籲執政當局，正視我國進入WTO這個得之不易的成果，儘速任命合適的大使，但切勿以政治考量任命非專業人士出任此一重要職位，如此方可鼓舞我代表團士氣，也才能捍衛台灣的經濟利益，並提升台灣在國際上的能見度。