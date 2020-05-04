隨著罷免高雄市長韓國瑜投票日期的接近，罷韓勢力用盡手段節節進逼尤嫌不足，主管全國選務最高機關的中選會在最後階段終於出手；由主委李進勇專程南下高雄現場，親自督軍壓陣，更不畏爭議、赤裸裸表態，展現罷韓勢在必得的態勢。尤其李進勇現場一段「斬首」說，聞之令人不寒而慄，讓人頓覺好大的官威！好厲害的政治！好慘的台灣民主！

當天場面堪稱「驚典」，李進勇盯場高雄市選委會辦的罷免投開票防疫演練，罷韓團體則找來民進黨立委劉世芳助陣，演出攔路陳情大戲，當著李進勇的面，痛批高市選委會不借投開票所、市府強拆罷韓廣告；李不顧本應中立的公務身分，當場強調選務工作一定優先考量讓民眾「利便」，罷韓團體成員則在旁點頭如搗蒜。雙方這一拉一唱，李進勇的立場已展露無遺，中選會號稱的公正形象也隨之蕩然無存。

最絕的是，當高市選委會反映因防疫顧慮，很多投票場所都借不到的問題時，李進勇當場駁斥說，儘管提報上來，「若國立大學、國營企業單位也借不到，我這顆頭剁下來給你」！問題是，李進勇此言已不僅是霸氣，甚至儼然是霸道、霸凌！姑且不論他的措詞表達已超越分際、傲慢囂張，完全不顧中選會是超越黨派的獨立機關，更應該行政中立，難道他還自居為行政院長，視教育部、經濟部為下屬單位，可以任意差遣聽其指揮？又或者，他早已摸透民進黨高層的心思，才敢如此恣意揮灑，帶頭爭功，不達目的、誓不罷手？

作為中選會主委，更嚴重的失格而且根本誤導的是，李進勇說罷韓投票要和市長選舉一樣有1823個投開票所，「希望讓選民回去那個地方，來重新思考最後怎麼選擇」。問題是，罷免與選舉不同，不投票本身就是展現對執政者的認同，以及對提出罷免方的否定；高雄市民要不要出來參與罷免投票，當然是市民自己決定，投與不投本身就是一種態度，豈容扭曲誤導？更何況全國選務大總管李進勇的說法，不就是在誘導市民非出來投票不可？

而且，罷韓團體指控高市選委會不積極借投開票所，但社區、宮廟、學校家長會都陸續出面聲明，因疫情疑慮，經過內部投票決定不借場地，這些真實的民意卻在罷韓的政治旗幟下，遭到抹殺忽視。一旦學校與家長爆發反彈，難道不是由韓市府出面收拾安撫？

事實上，罷韓團體如何宣傳是一回事，但作為裁判的中選會主委卻藉著視察之名、行宣傳誘導甚至恐嚇之實，這不僅是視行政中立為無物，更是踐踏好不容易建立的選務公信力，對台灣民主的嚴重傷害絕對不是一時的。

目前罷韓勢力的策略，除了要把韓國瑜從市政與防疫工作的努力，轉移到罷韓議題的攻防上，更試圖激怒韓，藉以升高衝突與對立，進一步催出投票率，讓罷免能夠成功。例如罷韓勢力訴求其廣告不斷被拆除，其實是設置廣告物必須依法申請許可，卻故意不申請而製造拆除的衝突，然後一再不提申請，蓄意挑釁執法公權力，營造韓市府打壓的政治效果。行政、法律事件頻遭罷韓團體無限上綱，用來替罷免宣傳添柴火，李進勇對此都視而不見，卻藉著選務視察之名遂行政治目的；在政府與全民齊心對抗疫情之際，擴權至此，又如何讓國人相信中選會超然中立、並未籠罩在綠幕之中？

李進勇在兩年前因「韓流」興起，在尋求雲林縣長連任一役中箭落馬，未料蔡總統不惜打破中選會主委必找無黨籍人士出任的慣例，找了黨性濃厚的他出任中選會主委，引爆社會強烈非議與立法院極大衝突。後來他向民進黨申請註銷黨籍，以回應中立性的疑慮，如今他是為報一箭之仇？還是終究「現出原形」？外界不得而知；中選會主委為了維持選務的正常順利，可以理解，但李進勇的表態與動作卻實在太明顯了，他說要剁掉自己的頭，其實已經剁掉了「民主進步黨」的假象，更剁掉了台灣民主的腦袋！