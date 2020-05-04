新北市公共場館4日起採漸近式開放，不少民眾一早到運動中心外排隊解悶，而五一連假，首度啟動的1968即時路況APP人流管控也未出現擁擠警示，在本土疫情趨穩，應疫而生的電子監控該有退場機制。

新冠肺炎之初，政府透過電子監控掌握病毒可能傳播途徑，透過手機定位追蹤居家檢疫、隔離者動向，更能掌握有手機民眾的行蹤，利用電信公司基地台，分析發布和確診者位於同一地點超過15分鐘的類細胞簡訊。從清明連假、磐石艦2次發布簡訊實證，結果雖是虛驚，仍可被視為必要的超前部署。

此外，政府利用電話通聯紀錄輔以疫調，追出確診女公關等人的親密接觸者，在防疫優先的前提下，民眾認為這些舉動都是政府基於保障多數人的生命財產安全而為之，政府也強調這些資訊無涉個人資料，不能也不會對外洩密。

儘管政府沒有發布緊急命令，但根據特別條例及《傳染病防治法》，政府可不用告知民眾即可以防疫追蹤系統及電子圍籬智慧監控系統來掌握相關特定人的行蹤，但細胞簡訊和縣市推動的旅遊景點即時影像卻是對不特定人廣泛使用，恐怕就有侵犯個人隱私之虞。

尤其網路打假訊息，竟讓調查局一個任務編組的假訊息防制中心生出法制化的資安工作站，嚴審民眾網路發言，並動輒法辦製造寒蟬效應，原本是國家的調查局遭質疑成為打擊政敵的工具。

過去電子監控用於治安遭質疑侵犯人權，民進黨還修法限縮，在連續22天無本土案例，疫情指揮中心醞釀鬆綁各項商業活動的防疫限制之際，防疫不該是人權的破口，也不是政府擴權的藉口，別忘記老大哥該「下線」了。