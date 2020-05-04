近來流行一種說法，鑒於蔡總統和民進黨徹底掌控各種部門，包括大多數媒體的輿論風向，加上年輕世代普遍反中，國民黨的中華和解路線已無空間，馬英九將是國民黨最後一任總統。如果屬實，那麼只對一半,因為如果無法逆轉，蔡英文也會是民進黨最後一任總統。

蔡英文和民進黨長年有種根深柢固的認知，只要台灣上下共同展示拒絕統一、追求獨立的意向，大陸就會「知難而退」，所以他們毫無顧忌地往前衝。去年的香港「反送中」給了他們證明自我的條件。成天傳來的香港街頭恐怖的畫面，激起台灣人空前恐懼感，產生與大陸保持距離以策安全的心理，結果蔡英文趁勢鼓動仇中情緒，把原先會輸掉連任選舉變成大勝。

此時，蔡政府只能同時做兩件事，一是像忠僕般緊貼美國，二是在台灣內部創造一種自我催眠的環境，讓台灣人從骨子裡仇視大陸，又相信全世界人人都恨大陸，同時所有海外人士又對蔡政府讚譽有加。要製造這種神祕的心理幻境，就要盡量切斷與大陸各種民間聯繫。正好，新冠肺炎爆發，他們亳無猶豫立刻不准大陸人、陸生、港人和港生入境，成天把歧視性的「武漢肺炎」一詞掛在嘴邊，用在政府的防疫文告上，肆無忌憚地灌輸台灣人仇中意識，歧視的對象不只大陸人，還擴大至住在大陸的台灣人。

此時，疫情也升高了中、美全球戰略的衝突，美國剛好又有一個信口開河的總統，樂於拉台灣當墊背，三不五時褒蔡貶陸，連台灣衛福部引用大陸公告新型肺炎的資料，向世界衛生組織請求更多訊息的信函，都被說成「台灣向世衛示警人傳人」。然而此時，蔡政府一干人等早已亢奮到無法自拔，彷彿眼珠變紅了，衛福部、綠委、綠媒和名嘴等，對大陸以及世衛祕書長譚德塞等的攻擊和醜化無以復加，恣意享受跟著美國背後吐舌狂吠的快感。

同時，在人民還需要大排長龍買口罩，三軍官兵必須連續幾天戴髒兮兮的口罩時，蔡政府就開始擺闊，把上千萬個口罩送給比台灣富裕進步的國家，然後把世界各地換來輕輕的謝謝聲，包括花大錢在海外置入對台灣的狂讚，全部編成蔡式第5號交響曲，日夜大聲播放，陶醉不已。又把一些國際人士對大陸發的牢騷，當成B52的巨雷般轟炸聲，把幾艘美艦飛機穿過台灣旁邊，當成麥克阿瑟將軍派百萬雄獅來了，社會已分不出幻境和現實了。

然而就在此時，北京已經完成對台灣強硬政策的實質準備，台灣越走越遠，和解辦法沒用，只剩下硬的了。本來是民進黨阻撓大陸人來台，現在則是北京禁止陸生來台，去年大陸旅行團和自由行已不來了，現在則不要任何大陸公民留在台灣。這是很明顯「清場」的動作，就像美國準備對某個地方動手前，會要求美僑盡快撤出，意思是一樣的。北京已經表明要對台「加速和平統一」，但已不提「一國兩制」了。意思是，在閃電式的非和平手段後「和平地統一」，當年昌都戰役後也說是「和平解放西藏」。

大選前韓國瑜大聲疾呼，如果蔡英文連任，台灣會很慘。不過以目前情況來看，兩岸局勢僅僅4個月即已度日如年，「很慘」恐怕遠遠無法形容即將來臨的大事。