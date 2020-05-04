五一勞動節連假前一天，我兒子line給我一個訊息：「爸爸，主管發公文要我們連假不能出去玩，還要我們裝APP，回報我們的定位。」，我回他：「好啊！先求平安！」兒子馬上丟回一張哆啦A夢卡通裡大雄厭世表情的圖卡給我。是啊，好像大家都悶壞了，隨著國內社區保持零確診超過一星期，磐石軍艦疫情即將畫下句點，更往回看一點，酒店公關小姐的接觸者全部陰性結果，武漢包機和境外移入等等，不也是大家戒慎恐懼，一步一腳印，百般忍耐用力配合政府政策而得的美好果實嗎？那麼，大家多麼期待有一天下午2點中央疫情指揮中心例行記者會上，陳時中部長可以像2003年5月25日李明亮署長一樣宣布：「可以恢復正常生活了。」

但是可能就這麼快回到過去的生活模式嗎？現今新冠病毒疫情在全世界繼續擴散，累積病例超過350萬人，死亡人數逾24萬人，社區傳播廣泛在美洲、歐洲、非洲、中東和印度等國家進行。國內5月2日公布有境外移入確診3例，分別由日本及非洲塞內加爾返國，這清楚告訴我們邊境檢疫及返國後的檢疫隔離政策作為尚不可鬆弛。

另一方面，既然連零星社區個案都沒有了，就讓國內社區、經濟、商業及旅遊活動全面解禁，可乎？基於境外移入個案有潛在點燃社區之風險，又加以新型冠狀病毒狡猾善變，被傳染了人可以無症狀帶毒，輕微症狀到嚴重肺炎，臨床醫師極難由症狀去區分到底是新冠病毒或是數量很大的其他呼吸道病原所導致。而且快速方便之檢驗還未到位，神奇藥物尚不可得，疫苗更是無法一年半載可以完備。若國內社區活動全面解禁，勢必將所有壓力甩鍋醫療院所。一旦發生嚴重院內感染，這又將是整個醫療體系不可承受之重啊！

有解決方法嗎？我覺得是有的；醫學科學告訴我們一個事實：在每個大改變之前，必有無數重要的小改變，而這些小改變之累積勢必漸次演進，而使大的改變成為一個必然。也就是說，社區解禁的方法端看我們如何將醫院行之多年的感染管制關鍵精髓進階到每個個人、家庭、學校、企業、社區的生活中，姑且稱之為：「感染管制新生活運動」。

什麼是「感染管制新生活運動」的精髓呢？揭曉答案之前，我先告訴各位一個小故事。在30幾年前，已故何曼德院士在課堂上問學員：「醫院內預防感染最簡單有效的措施是什麼？」，學員們面對大師不敢回應。何院士出人意表地說：「洗手，就是洗手。」。而新冠病毒就是藉由飛沫和接觸造成人際傳播，成功阻斷其傳播的社區防護網就是洗手和口罩。

口罩在十九世紀末開始在外科手術時配戴，以避免手術過程交談使口腔細菌落入傷口造成感染，1918年H1N1流感及二十世紀初中國東北肺鼠疫情流行時口罩也極為重要。在醫院以外，平時口罩是留給生病的人使用，如有呼吸道感染，戴口罩就是呼吸道禮節的表現，有免疫力差的人則戴口罩以避免被傳染。至於在醫院，通常只要有病人接觸，尤其是有呼吸道感染的病人，醫護人員配戴口罩是基本的防護。醫用口罩的佩戴就是阻斷飛沫傳播，而N95口罩則設計為阻斷空氣傳播。這一次台灣在口罩國家隊的表現保障了國人口罩的需求。

再談到洗手，各位讀者知道今天是什麼日子嗎？可不是農曆的端午節，而是「世界手部衛生日」，每年5月5日世界各國都會展現手部衛生的創意，尤其是醫事及護理人員。手部衛生的重要性在醫學史中超過150年，它在拯救病人生命的巨大角色因為常被忽視，才會被繼續倡導和推動。我國這十幾年來在醫療院所推動洗手運動，明顯看到院內感染率和院內多重抗藥性細菌感染人數降低。

我國由於自來水供應普及、衛生下水道基礎建設的進步，大為降低腸道傳染病的發生率，在公共空間的空調設施及維護也降低很多空氣傳播疾病之盛行。

那我們的「感染管制新生活運動」要如何成功推動呢？在「洗手」這件事就須要系統性檢視關鍵位置的洗手設施及其維護管理，包括洗手台、洗手乳或者酒精性乾洗手液之擺放，以提高每個人洗手的遵從度及正確率。

在「口罩」這件事，強化「呼吸道症狀及咳嗽規範」，落實有症狀者在家休息，配戴口罩。在人群擁擠而無法維持安全社交距離時人人都戴口罩。我認為只要能遵從洗手及戴口罩這二項關鍵措施，集會活動就可適度給予放行。

優秀的企業若能對員工和顧客提供安全作業及消費環境，發揮創意，口罩、洗手、環境清潔消毒樣樣棒，自然永續發展，業務蒸蒸日上。

看到南韓、日本近年在醫院感染管制的重視，甚至對每位住院病人常規性收取感染管制費，日本安倍政府特別編列經費以降低多重抗藥菌之威脅。在此特別呼籲掌握全國醫療資源的健保署不要讓日、韓專美於前。

在世界手部衛生日的今天，「感染管制新生活運動」若能普遍性推展到全國各個縣市，築起密實的社區防護網，相信我們雖然回不去過去那種所謂的正常生活，卻因為勇於改變，帶來對疾病更有防禦力的健康生活習慣。祝福大家吃喝快樂，身體健康。

（作者為台灣感染管制學會理事長、三軍總醫院感染科教授）