世界衛生大會（WHA）每年5月在瑞士日內瓦的萬國宮舉行，會議的重點包括審議世界衛生組織（WHO）祕書長的工作報告、預算案和接納新會員國等議題。今年的重頭戲當然應該會是新冠肺炎疫情及其防治。

台灣在新冠肺炎防治的工作上表現優異，本來可以作為台灣參與WHA很好的訴求點，但是，目前看來，機會不大。主要的原因，就是台灣向著美國一面倒，和中國大陸與世衛對著幹，炒高了民粹聲浪，卻降低了受邀參加世衛大會的機率。

疫情發生以來，台灣幾乎沒有向大陸表示過任何善意，從禁止口罩輸出大陸、延宕滯留武漢台胞返台時程、質疑大陸發布的疫情統計數據，到現在還是口口聲聲地把新冠肺炎稱為「武漢肺炎」，所有動作都在加深兩岸間的嫌隙，挑起大陸網民的怒火。

同樣地，因為想要鼓動「反中」氛圍與附和川普的選戰策略，我們看到台灣官方和1450們除了放大美國極右派的言語動作，不斷挑釁海峽對岸之外，也不斷攻訐世衛祕書長譚德塞，彷彿譚德塞毫無專業和誠信，只是中國大陸的傳聲筒。

可是，如果我們擴大視野，不當川普和美國極右派跟屁蟲的話，就會發現，這個世界並不是依著川普的邏輯在運轉，當然，更不會奉台灣官方或網民的說法為圭臬。中國大陸在國際間自有其話語權和可用的籌碼，譚德塞在世界公共衛生領域也自有其代表性和聲望，即使有美國撐腰，與中國大陸和譚德塞對著幹，台灣是討不了好的。

在台灣的民粹聲浪中，中國大陸彷彿已經到處被聲討索賠，陷入了孤立無友的狀態；譚德塞好像人人喊打，只等著下台一鞠躬。然而，實際的狀況卻是，自從疫情爆發以來，大陸國家主席習近平和全球40多位國家領袖講了50多通的電話，同時，中國大陸向世界130個以上的國家和國際組織捐贈了防疫物資。譚德塞則率領著世衛組織團隊，積極地籌備今年的世界衛生大會。

相較而言，川普甩鍋給中國大陸的動作並未獲得國際間的普遍回響，甚至於美國本身的許多輿論都指摘這只是推諉卸責的動作，不足為訓。至於川普對譚德塞的責難和斷絕捐助世衛組織的決定，更是遭到許多國家批評打臉。然而，這些客觀的事實在台灣的媒體和網路上，都被刻意地忽視或扭曲解讀，讓台灣的民眾處在偏頗的言論市場中看不到這個世界的真相。

今年的世界衛生大會即將在5月18日召開，我們當然期盼台灣有參與機會，但是，新冠肺炎爆發以來至今未停的民粹操作，恐怕會讓台灣參與這場視訊會議的希望越來越渺茫。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）