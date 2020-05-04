新冠肺炎蔓延全球，對於世界經濟衝擊是1930年代經濟大恐慌以來最嚴重的一次，最近美國及中國先公布第1季經濟成長率，顯示情況更不樂觀。

中國大陸首當其衝，今年第1季經濟負成長6.8%，今年維持正成長都有變數，將會是1976年以來表現最差的一年。今年前兩月消費較去年同期驟降20.5%、固定資本投資大減24.5%、出口減少15.9%。更嚴重的是由於中國大陸是全球製造基地，因疫情而影響工廠生產，即便3月開始中國工廠已陸續復工，但已拖累不少跨國企業，衝擊到全球供應鏈。

美國目前是受疫情影響最嚴重的國家，所以對經濟的衝擊也較大。美國商務部最新發布今年第1季經濟成長率為-4.8%，較原先預估的-3.5%還差。為自2014年第1季以來首次出現負成長，也是2008年第4季負成長8.4%，衰退幅度最高的一季。特別是美國民間消費占GDP的7成，在國內經濟活動停止，嚴重影響到經濟。第1季進口衰退約15%，幅度幾乎是出口的2倍，也影響到其他國家。而且美國是在3月初才受到新冠肺炎衝擊，在第1季經濟全面停擺大約只有半個月；所以預估第2季會更差，並有可能落到谷底，會出現兩位數的負成長。而且若是疫情不解除，下半年情況也不看好，今年經濟將會衰退至少6%。

綜合而言，東亞國家由於疫情控制相對迅速，所以衰退的幅度較原先預估和緩；雖然目前疫情已經得到控制，但是東亞各國是以歐美為主要的出口市場，若是歐美疫情未能明顯好轉，東亞經濟也無法回復正常，所以全年經濟也不看好，包括台、日、韓等國經濟均會衰退。

至於歐美地區，由於疫情自2月才開始大幅擴散，但第1季已出現負成長，谷底可能會在第2季或更晚。今年全球經濟出現衰退已成定局，至於衰退幅度預估可能會在3～4%左右。

新冠肺炎疫情也打擊了全球投資人的信心。聯合國貿易與發展委員會（UNCTAD）於3月報告顯示若疫情在今年年中獲得控制，今年全球對外投資將衰退5%；但若疫情至今年年底才能和緩，則全球投資將大幅衰退15%。此外由UNCTAD對全球前百大跨國公司的調查可知，有2/3以上的跨國公司表示此次疫情對營運已造成影響，未來會減少投資支出。由於近年來世界經濟成長是由投資所帶動，投資的下滑對世界經濟無疑是雪上加霜。

另外，在美中貿易戰及新冠肺炎雙重影響下，加速跨國企業移出中國，未來中國在全球製造角色勢必會式微。但即使中國在供應鍵角色逐漸淡出，未來幾年經濟成長可能會創新低，但中國仍是全球第2大經濟體，市場消費潛力不容忽視，各國仍不會輕言放棄，所以未來會形成製造跳過中國，但持續深耕中國大陸內需市場。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）