行政院5月4日記者會中，特別擴大紓困對象，除了有工作無加保者，以及報稅所得50萬以下之農漁民，均可發放1萬元。蘇院長並特別指出，截至5月1日，紓困現金業已發放300億元給177萬人，顯示政府的紓困之成效卓著。

行政院還是延續了「搞經濟外行」的施政特質，把面對疫情該有的做法，定位為「救災」！即使行政院記者會主題定定為「擴大紓困 前進振興」,行政院還是沒有抓到「振興經濟」的要領。如果是救災，當然只救助受災人民，就像當前行政院的做法。但如果是要救經濟，就要像美國、日本、香港或新加坡那樣，對所有國民直接發放現金！

美國今年第2季的GDP可能衰退25%以上，歐元區甚至可能下滑3成，日本會萎縮22%，而經濟學人更估計2020年全球貿易將衰退15%。面對如此嚴峻的經濟情勢，帶動台灣經濟成長的外銷前景堪慮，任何政府政策都無法挽救國外市場的衰退，所以必須以財政政策刺激國?消費。用救災的方式來實施，或是冀望補貼經濟弱勢來帶動消費，當然無法填補外銷衰退造成的經濟成長缺口。

就蘇院長所宣傳的數字而言，實際收到現金發放的人民數目，對於真正刺激消費的政策目標，還是杯水車薪！蘇院長揭示有177萬人收到現金，其中75萬人為中低收入戶，每人只收到4500元。另外將近90萬的自營業者，每人應該已領3萬元，但僅限於勞保月投保薪資2萬4000元以下且未達綜所稅課稅標準者。所以，收到300億現金的是「災民」，從經濟學角度來看，消費傾向偏低，能增進的國民所得乘數效果太小，根本無法振興經濟！

再就行政院最新的「1萬元紓困」而言，除了不脫政府「救災」的思維之外，對於政策的設計，依然是急就章、欠考慮！對於「有工作無加保者」發放現金部分，其排富門檻是鎖定「家戶所得高於各縣市基本生活費1.5倍以上、低於2倍者」，但根據《社會救助法》及行政院主計總處107年家庭收支調查，台北市的三口之家月所得10萬以下者，均符合申請資格。如果有這樣的家戶所得，卻沒參加軍、公、教、勞、農保，請問其所得來源沒問題嗎？他們是應該接受補助的人嗎？台灣有更多符合以上資格的人，每月守法繳交勞保保費，家戶所得可能比行政院鎖定的人還低，但他們卻沒有資格得到1萬元現金嗎？

先前經濟部準備推出以振興經濟為目標的「酷碰券」，消息宣布1個月後，還沒法搞定實施細節。可見得行政院還是比較肯定現金發放的重要性，只是行政團隊極度欠缺經濟學常識，老是在「救災版」的消費刺激方案上面打轉，讓解救台灣經濟痛失先機！

我們鄭重呼籲，政府盡快提出「振興版」的全民發放現金方案，即使疊放在現行的「救災版」之上亦無不可。重點是，要填補外銷萎縮導致的經濟成長缺口，一次性的現金移轉性支付，效果最直接，速度也最快。希望行政院不要再把人民分成各種區塊，用選舉的思維來經濟戰，因為現金沒有顏色、沒有黨派！

（作者為開南大學財務金融系教授）