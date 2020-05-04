「曼曼&萬東」的結婚請柬從久未更新的微信對話框蹦出來的時候，我正就著金台北街的陽光思考今天是否寫些什麼。雖然不太願意承認，我們剛上初中那會兒不無荒唐的日子，現已屬於人生上半部的範疇。

「不知道你雲遊到哪裡了，不過元月六號記得來。」

錯過老友記

確認過日期後，我知道我又要錯過這場老友記，兩種互有衝突的情緒同時升起：為沒能見證六年同窗的最美時刻而大感遺憾，也為躲過被一張張熟悉面孔拉回過去而不自覺地鬆了口氣。正如我們時而渴望與那些記憶深處的故友久別重逢，又常常對彼此的現在毫無準備。久而久之，便只在腦海中敘舊。

我為自己的缺席抱歉，事實上，大學以來，家鄉同學們的婚禮我是一場不落地錯過了──能被記得已覺得感動。

曼曼又開起我的玩笑：「自從你雲遊四海……」上次在家鄉偶遇時，她也開一樣的玩笑，她總用雲遊形容我常年離家在外的日子。

「拍了此刻窗外，AQI64，平均水平的北京。」一開一合，我趕忙送出一張照片，寄望它止住這遠程對話的漂泊感。

「給你看看家鄉的藍天。」屏幕的那邊彈出一座熟悉城市的截面，天真的藍，房子就是那種「這裡我肯定去過」的樣子。

附近的消失

人類學者項飆老師在一期《十三邀》裡面談及「附近的消失」，他說今天中國年輕的學生不清楚父母的工作到底在做些什麼，更不知道在社會學意義上，自己家小區在城市裡是什麼樣的位置，跟周邊的菜市場是什麼關係。因為家的「附近」對我們不再重要，重要的是「超越」這些東西，像是考一個大學，去考托福和GRE。

這太直擊當代城市青年的痛點了。

超越感滿足我們年輕的好奇心，也帶我們去外面的世界，但一心超越的我們卻不再回觀、回看自己的世界。這讓我們目光永遠向前，頭上有天花板，腳下失去土壤，彷彿遷移就是生活本身。

回想起來，在和家鄉「和解」的這一年多之前，我也曾是那年輕大軍中的一員。

自跟隨父母進入城市，住進被視為現代的小區之後，人生的主線也開始沿著不同階段的學校體系攀登，重要的事情多由老師和同學們，當然還有作業和考試組成。生活的主場景隨著小學、初中、高中的更迭而離家越來越遠了，家與學校之間的空間不過是可量化的時間距離，無從想象它們在社會學上的質地與色彩。而在循環往復兩點一線的周與周之間，家的附近早已跟著汽車的後視鏡不斷遠去了，乃至學校圍墻之外的附近我們也幾無所知，直到最終必須完全超越整個城市本身：該上大學了。

遺憾的是，哪怕離家再遠的城市也有她充滿張力的附近，但視超越為理所當然的我們樂此不疲。而在不斷超越的許多年裡，家的附近消失了，遠方的附近也未能倖存，生活在飛地成為一種常態。或者說，當互聯網將飄在雲端的附近無限延伸的同時，我們真正心中有數的附近被無限縮小，小到從平常微信運動上那兩三位的步數就能算出它的半徑。

從超越到回望

這篇幾度卡頓的隨感讓我感到，「附近的消失」對於從事寫作者的衝擊也是顯而易見的。寫多了專業相關的那些缺乏溫度的體裁之後，哪怕要在最近的生活中找到為數不多的幾樣富有生命的素材寫點帶有觸感的東西，也變得無從下手。

這半年來，雖然我「退回書房」的初衷是讓自己從宏大的「國際」中抽身，將目光回歸更有人間氣息的田野。但就當我每日沉浸在他人筆下精彩的人類社會時，身處的北京的附近也消失了，剩下這一室一廳一陽台的目之所及。

以致一日深夜暢飲歸來時，竟對著這擺在路口的「生活麻辣燙」驚喜不已。若不是它，靠餓了麼和大眾點評吃飯的我，從未留意這些近在咫尺的「生活」。

但我分明找回過清晰的附近。

離開台灣返鄉

畢業離台返鄉的那些短暫時間裡，我以自「出去讀書」之後便不再有過的頻率去到童年時代活蹦亂跳的鄉間，那是在丘陵林立的閩南再普通不過的那種山水之間的村子。即使兒時的古厝不斷被城裡樣式的樓房取代，那無法磨滅的周遭仍令我記起學前時代腳踩黃土地的踏實：幼稚園設在村裡的祠堂，「上學」是外婆帶著你走過家家戶戶，一路撿葉子、上下坡的小旅途；放假會和外公外婆到水田或旱地裡「打下手」，其實就是一會兒瞎跑一會兒玩水摸蝌蚪那種幫倒忙；吃飯是幾個小家庭在一起，雞鴨身上的寶貝要從飯桌上最受寵的孩子開始分起，跑腿給親戚鄰里送些好料也是常有的事……

回想起來，真是不知何為超越，就和附近的人們具體而共同地活。

好在，那些遙遠卻鮮活的附近一直是我向內求索的土壤，也是幫助我對城市中心視角保持清醒的對照。哪怕今日的鄉間也在以它的節奏告別附近，它們依然提醒著我，在以超越為名義不停遷移的小半生過後，回望也有一種難得的力量。就像今天，為了這篇久違的無關工作的寫作，我還是要逼自己離開屋內的暖氣，到這個街道地面上真正的冬天裡去找到靈感。（洪鑫誠／現居北京）