最近美國總統川普確實面臨多事之秋，由於對內防疫不力，造成極大紛擾，因而歸咎大陸為病源，以期轉移焦點。尤其，民主黨拜登崛起，總統民調超前，川普憂慮，不知所以。再加上，伊朗日前發射火箭，並以快艇騷擾美艦，川普還下令開火，情勢也不平靜。

近日川普還有意以美中貿易協議中的關稅為手段來對付大陸，指稱若北京不購買美國產品，美方將終止該協議，並向中方課取重稅，導致美股與亞股全面走跌。但美國內部向大陸索賠的聲浪高漲，這也提供川普搭順風車的機會。相對地，美方對於台灣的支持則不遺餘力，除近來美方機艦頻繁繞台之外，川普已簽署《台北法案》，而「台灣保證法」也在醞釀之中，後者還牽涉到台美軍事演訓事務，一中原則被破壞殆盡。

世界衛生大會（WHA）即將召開，美方也大力支持台灣參與，同時還引領各方共同聲援，但目前台北尚未收到WHA的邀請函，這是否是美方的空包彈，還有待觀察。尤其，中共近來在聯合國以及相關組織的勢力增強許多，除譚德塞在2017年選祕書長時大勝之外，去年聯合國農糧組織秘書長的選舉亦同，且還是中國籍人士當選，主因是大多數亞洲、非洲與拉丁美洲國家的支持所致，這也是讓美國逐漸退出相關國際組織的重要原因。

由於美方對大陸的壓力，再加上其對於台灣的拉攏，使北京瀕臨必須反應的境地，兩岸的情勢已陷入十分緊張的邊緣。尤其520將至，美方是否會再度關注，不得而知。在陳水扁時期（2000～2008年），美方出手壓制其兩次公投綁大選（2003～2004年與2007～2008年）的策略，而中方則以緩和朝核與伊朗問題為回報，成效甚彰。在2015年伊朗長期核協議簽訂的過程中，王毅部長出力甚多，因為西方國家都對伊朗進行制裁，當時歐巴馬總統對此感激涕零，而這也與2016年蔡英文的520就職演說有關，因為美方穿梭兩岸以期平穩過渡，乃是給中方的一項回報，可見美方緩衝的角色極為重要。如今，一旦美方發出錯誤訊號，對於兩岸的安危將會產生重大影響。

對於美方挺台的作為，吾等確實銘感於心，但是由於當前兩岸的僵局已變成危局，若一如往常，則台灣成為炮灰的機率大增。尤其，美國國會的動作比較不接地氣，1996年李登輝訪美時，就是國會支持而國務院反對，而最終後者仍然難以招架，結果引發兩岸飛彈危機。如今美國國會與國務院同聲，但後者到底還是比較內行，除非川普真想孤注一擲，那台灣終將得不償失。

綜上所述，當前美中關係確實面臨極大考驗，擦槍走火的機率正在升高。目前台灣雖因抗疫成功而揚名國際，難能可貴，但若美方持續加碼拉攏台灣，就是北京的最大挑戰。台灣的安全能否維繫，520前後將是關鍵，但以目前情勢觀之，確實難以樂觀。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）