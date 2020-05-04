新北市4日起將封館長達1個半月的圖書館、運動中心等公有場館有條件開放，被認為「超時中」，不只是新北，各地方政府在防疫上都陸續採取一些彈性作為，不是為了對抗中央，而是地方經濟已無法再撐下去。

台灣的防疫措施受到各國肯定，但爆發疫情的敦睦艦隊新增4名確診，4日也有1名境外確診案例，新冠肺炎採檢由陰轉陽以及無症狀的帶原者仍是不定時炸彈，就連有抗煞經驗的副總統陳建仁都認為，疫苗最快也要1年或1年半才會有，在這之前只能過「半正常的生活」。但台灣的企業能撐到那時候嗎？

站在中央疫情指揮中心的立場，當然希望採取最嚴格的管控措施，以確保防疫滴水不漏，但是站在地方政府和業者的立場，眼見夜市空盪盪、攤販擺不下去，昔日熱鬧的小吃街、餐飲業、百貨業空無一人，哪能不著急？

行政院雖展開紓困，畢竟是杯水車薪，不說飯店等大型業者，就拿地方四處可見的小型餐飲店為例，店租就要好幾萬，人工、水電費也是最基本的開銷，自營業者每月1萬元的補助，只能拿來補貼水電費。

更讓人心寒的是─這場疫情還看不到盡頭，究竟還要賠多久？要不要繼續撐下去？相信是很多業者心中最想知道的答案，但這個答案誰也無法回答。

最能幫助他們的方式，只有讓民眾恢復消費，但防疫中心要求不要群聚，蔡英文總統也在臉書宣導「在家最安全」，民眾不出門又如何消費？

上一波清明連假，墾丁等景點湧現許久不見的人潮，疫情中心發出警示，墾丁街道也瞬間人潮一空，這波五一連假，很多人再度出門走走，又因1968APP人潮示警失準，讓綠色執政的台南市長黃偉哲都忍不住炮轟中央，畢竟這些店家都得要靠遊客吃飯。

台灣要防疫，人民也要顧肚皮，兩者之間究竟如何取得平衡？面對在野黨要求發現金，蔡英文總統曾大酸這是把紓困和振興兩件事情混為一談，還說目前重點在紓困，等疫情到一定段落，再以酷碰券等方式振興經濟，但紓困與振興本就難以一分為二，這些店家現在不救就得倒閉，沒有未來又遑論振興！

儘管在各界批評下，行政院本周將聽取經濟部酷碰券修正版，預計以「紙本抵用券」取代酷碰券，但最快也要到5月下旬才能實施，何況在限制群聚下，民眾有券也不一定敢買。

新北市有條件開放公有場館只是地方自救的第一步，可預見接下來還會有更多的地方政府會採取彈性措施，如何兼顧經濟，是防疫過程中最重要的事，卻無法依賴防疫為主的「順時中」。行政院施政不能再分藍綠，應主動找地方政府溝通，以解決這波經濟危機。