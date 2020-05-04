中央選委會主委李進勇在日前南下了解罷韓投票防疫演練時表示，高雄市要洽借的國立大學、國公營單位場所如果借不到，「我這顆頭剁給你！」在疫情仍持續緊張之際，這種偏頗、情緒性的發言，恐已嚴重傷害了中選會的獨立公正性。

中選會副主委陳朝建4日又變本加厲的召開記者會，以「我依法、我驕傲，給高雄市區長、校長的一封信」，表示如不借用投票場所，會有法律責任云云。陳朝建指出：「依據《公職人員罷免法》57條、《選罷法》11條，區公所、學校辦理地方選舉應出借場地。因此第三屆高雄市長罷免案，出借場地是屬法定義務。」這種無視法律規定，驕傲、恫嚇性的胡亂發言，更凸顯了中選會乖離民主的異化現象。

《公職人員選舉罷免法》第11條規定，各級選舉委員會分別辦理投票所、開票所之設置及管理事項。而第3屆高雄市長罷免案的投票所、開票所之設置及管理事項，高雄市選委會是主辦單位，可以全權決定。又《公職人員選舉罷免法》第57條僅規定：「公職人員選舉（罷免），應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所。」並無陳朝建所說，出借場地是區公所、學校的法定義務。陳朝建胡亂曲解法律，恫嚇區長、校長，恐才要負法律責任。

這幾天，新冠肺炎疫情在台灣並未完全消止，中央流行疫情指揮中心在2日公布新增3例境外移入，4日又新增1例境外疫情。對此，振興醫院感染科主任李明政表示，估計磐石艦已進入第3、4波群聚感染，當前居家隔離有症狀才採檢的措施，恐無法及時掌握到無症狀感染者。

由此可見，新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，而依教育部在3月31日發布下達的校園防疫措施，明文規定：「校園集會活動參加人數應有所限制。凡室內超過100人以上、室外超過500人以上的集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。」是以，各級學校依此拒絕借用場地，並非無據。

而國立大學、國公營單位場所依照宣告，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險之規範行事，拒絕借用場地時，李進勇真要剁頭嗎？

中央選委會主委李進勇、副主委陳朝建，不應無視法律規定，胡言亂語，而應依據中央流行疫情指揮中心「新冠肺炎因應指引：公眾集會」的6項指標，進行風險評估，並考量是否延期舉辦第三屆高雄市長罷免案之投票。

（作者為東海大學法律系退休教授）