多個西方國家政治人物與團體，把應對新冠肺炎疫情不當的氣出在大陸身上，大陸本身也面臨防疫諸多挑戰，中國崩潰論、文明對抗論再起。如果從大陸歷史觀之，西方強權如真串連向大陸索賠，只會更鞏固中共一黨專政體制，而非弱化。

中國近代史上，清末起有過多次被迫在不平等條約中同意向外國支付賠款的經歷。來自歐美的追償，與諸多歧視性用語，諸如中國病毒、武漢病毒，反而會觸發起中國人的歷史屈辱感。大陸民眾會從疫情的不當追償，聯想起受帝國主義列強羞辱的經歷。大陸民眾會認為，西方現在想要再次羞辱中國、讓中國再次成為賠款政策的受害者。

西方政治人物天真的認為，他們懲罰的對象只是習近平或者中共當局。但是事實上只要有制裁祭出，必會影響到普通老百姓的生活。加上大陸官媒近期一再強調，西方正在試圖藉由疫情，不公正手段遏制中國崛起民眾。大陸的民族主義正在洶湧抬頭。所以，西方的舉措，不會削弱中國政府，反而會讓大陸民眾去支持中國政府，會掀起一股讓大陸民眾與大陸政府團結起來的浪潮。

不用太多複雜的國際政治理論，擺在眼前很清楚，是一個張牙舞爪的中國對全球有利，還是一個受西方接納，彼此和平共處的中國對全球有益？把大陸從穿鞋的，搞回光腳時代，想把大陸逼到牆角，只剩命一條，那他們還有什麼好怕的？