截止5月4日，台灣已經連續22天無本土病例，全台累計新冠肺炎確診病例僅437例，防疫成效斐然。現在天氣轉趨炎熱，民眾關心何時可摘下口罩？商業經濟活動何時能恢復常態？

因為鎖國鎖城，經濟活動銳減，4月底開始不少國家都提出解封計畫，包括日本也著手摸索疫情防控與經濟重啟兼顧的道路。

台灣重啟經濟活動也要超前部署，振興經濟不能只有補助方案，要布局引導台灣的產業融入全球疫後經濟。