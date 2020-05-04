快評》超前部署救經濟 19:162020/05/04 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣新冠肺疫情趨緩，1日連續第6天零確診，許多民眾趁著五一連假第一天，戴上口罩出遊，台北木柵動物園內也湧入不少的民眾。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截止5月4日，台灣已經連續22天無本土病例，全台累計新冠肺炎確診病例僅437例，防疫成效斐然。現在天氣轉趨炎熱，民眾關心何時可摘下口罩？商業經濟活動何時能恢復常態？ 因為鎖國鎖城，經濟活動銳減，4月底開始不少國家都提出解封計畫，包括日本也著手摸索疫情防控與經濟重啟兼顧的道路。 台灣重啟經濟活動也要超前部署，振興經濟不能只有補助方案，要布局引導台灣的產業融入全球疫後經濟。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》防疫急表功 18:142020/04/30 短評 快評》誰能為他們發聲 20:022020/04/30 短評 快評》普篩不如擲筊？ 20:022020/04/30 短評 快評》國防部臉皮真厚 19:512020/05/01 短評 快評》國安局失準 19:172020/05/02 短評 快評》糊塗情報頭子 19:352020/05/03 短評 快評》2019大陸台商賺大錢 18:532020/05/03 短評 快評》人潮現危機 18:492020/05/03 短評 言論熱門新聞 資深媒體人：徐宗懋》藍綠最後一任總統 - 名家 - 言論 快評》老大哥該「下線」了 - 短評 - 言論 湯紹成》美國愈挺，台灣愈驚 - 觀點 - 言論 快評》世界想要一個怎樣的中國 - 短評 - 言論 旺報社評》兩岸關係死結還是得解開 - 旺報社評 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。