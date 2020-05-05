無色覺醒》劉必榮：美國大選攻防戰術？中東局勢不安變數？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第623集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「美國大選攻防戰術？中東局勢不安變數？」。

縱使各國目前竭盡全力抵抗新冠病毒(COVID-19)，整個世界的政治角力也從未因此停歇。近日伊朗方面又開始蠢蠢欲動，多次試圖侵襲美國駐波斯灣艦隊。美國總統川普也在推特上發文表示，若有伊朗革命衛隊再蓄意騷擾美國海軍，美軍得直接擊毀。

伊朗最近軍事行動可謂相當頻繁，除了有試圖侵擾美軍的舉動，還悄悄試射了軍事衛星。其實伊朗今年二月剛舉行完國會大選，不過由於受疫情衝擊，溫和派的民眾較無意願冒著染疫風險出門投票。這就讓激進派得以趁勢掌握國會的多數，左右伊朗未來政策走向。

除此之外，世界油價持續下跌，伊朗當然也無法倖免。加上原有的西方制裁下，也讓伊朗的經濟更加雪上加霜。激進派為了分散伊朗民眾的注意力，順勢將苗頭指向美國，並展現不與美國妥協的愛國團結心。而美國則表示如伊朗不重談伊核協議，將持續實施制裁。

這不免讓人開始擔心，美伊持續對峙是否真有擦槍走火的可能。鑒於年底將迎來美國的總統大選，川普是有可能藉由引發戰爭來帶動選情。而且，隨著以色列的政局逐漸穩定下來，在川普亮綠燈放行之下，以色列總理納坦雅胡也可能直接兼併與巴勒斯坦有所爭議的屯墾區，讓整個中東局勢更為緊張。

然而，這也給了民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)一些操作的空間。畢竟並不是美國民眾皆都希望勞民傷財的戰爭發生，拜登可趁此機會表達反對以色列的兼併行動，以換取更多選民支持。未來後疫時代世界格局將如何變動？美以關係將會有何變化？美伊彼此氣燄是否有望消停？美國未來的政局將是關鍵……更多分析請看影片解說！