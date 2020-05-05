台灣在這場奇特的病毒瘟疫戰役中，打了一場「與眾不同」的勝仗，我們的公衛體系，滴水不漏地防阻了病毒的擴散；公衛體系的成功，為政府紓困留下了寬廣的政策紓困空間，台灣的中央銀行只做了一次降息，幅度僅有一碼（0.25個百分點），國安基金的護盤，因為市場快速回升而達到不戰而勝的成果。

但是我們也看到，在各界高度期待的財政政策補貼的部分，執行出現「佛系紓困」的現象，受限於國會的立法流程，加上行政部門重重疊疊的關卡，不論是失業救濟金的發放、計程車司機等每月1萬元補貼、勞工10萬元紓困貸款、小商家50萬元紓困金、或是交通部與經濟部各自主管的艱困企業營運資金補助等，都發生或輕或重的行政流程阻礙現象。到了4月底已經零確診多日，實際的補貼有些尚未啟動、有些發放還很零散，執行的金額遠低於宣稱的1兆5百億元的規模。

紓困金發放與紓困貸款核貸的佛系現象，成了4月底輿論討論的焦點，要求政府加速發放補貼的聲浪是主流，但是銀行體系與各部會的行政系統基於保全銀行資產安全、確保紓困金不被濫發濫用的主張也不絕於耳，本報社論《正視「萬事莫如紓困急」政策下的盲點》特別針對紓困效率的爭議，提醒社會不能輕忽紓困政策存在政治干預、銀行體質惡化、排擠原本產業配套升級措施等後遺症。

相較於台灣，歐美各國採取「直接刺激」（Direct Stimulus）以及「無限量化寬鬆」（Unlimited QE），是這次全球紓困的關鍵字，以美國為表率，各國紛紛起而仿效。歐美國家紓困手段如此劇烈，主要是他們公衛防線漏洞百出，造成經濟封鎖、失業暴增、企業倒閉的重大衝擊，必須不計代價的紓困，來防堵經濟崩潰與社會安全失控的危機。

以美國為例，過去六個星期累計申請初領失業救濟金人數達到3千萬人，但是聯邦的瘟疫失業津貼（Federal Pandemic Unemployment Compensation,FPUC）發放速度極快，金額極為滋潤，每周600美元的失業補助，可以往前追溯至失業起始日，失業勞工等於每月領取2,400美元的政府津貼，收入遠比正常工作還高，各州勞動部門簡易申請程序完成就直接匯款進入失業勞工戶頭。此外還有全民紓困金，中產階級夫妻兩人加上兩個孩子，每月可以拿到財政部直接撥入帳戶的3,800美元的現金，財政部撥款速度極快，已經在4月24日之前全數匯款完成，有1.7億美國人直接受益。

還有國稅局發給低收入戶的「1444號通知函」，以川普總統名義發出，依據低收入戶的需求發給補貼支票，美國政府針對個人的現金發放，直接、高效率、而且做到滴水不漏。另外高達3,490億美元的中小企業紓困貸款，在短短兩周就已經完全撥款，國會又再追加3,100億美元的額度，政府紓困「直接刺激」給個人與企業的效率，令人瞠目結舌。

在央行無限量化寬鬆方面，美國聯邦準備理事會的資產負債表，已經從年初的4兆美元暴增，至4月底的已經逼近7兆美元（4月20日為6.57兆），在金融市場緊急的3月下旬，聯準會曾經每天購買750億美元的債券，持續多日，這個規模是前歐洲央行總裁德拉吉在歐債危機時期，高喊用盡一切方法提供市場資金時，大約三十倍的規模。

台灣的紓困效率當然不如美國等先進國家的直接刺激、量化寬鬆，但是我們必須指出，歐美各國紓困有強烈的政治、以及社會安全的目的。美國在今年11月將舉行總統與國會議員改選，川普總統親簽的紓困支票，背面就是赤裸裸的競選活動；而美國企業裁員彈性極大，相對發展出高效率的失業補助申請制度，才會在短短一個半月出現超過3千萬人申請首度失業救濟，失業人口暴增帶來的社會安全威脅，遠遠超過瘟疫本身。而台灣沒有競選的政治壓力、社會安全的威脅也不顯著，自然無需比照美國或歐洲災情嚴重國家，沒有破格強力紓困的需求。

紓困政策必然帶來後遺症，最明顯的就是「債留子孫」的財政惡化，而強迫銀行既不能檢討現有放款、甚至還訂定指標，全面無條件增加放款，必然在不久的未來帶來銀行壞帳攀升的問題，為了逼迫銀行放貸，政府用自己的信用進行保證，則又會回頭加劇財政體質惡化的問題。

台灣不是國際組織的成員，不論是中央銀行、政府財政、或是企業與個人，都必須自求多福，謹慎運用有限資源。尤其是進入5月之後，我們自己有蔡英文總統五二○就職演說的重要關卡，中國大陸將在5月21日舉行人大與政協「兩會」，北韓金正恩的神隱多日帶給東亞新的威脅，還有全球企業在5月都將「醜媳婦見公婆」，公告過去一季營收重挫的財務報表、以及未來幾個月經濟半開放的衰退預測，國際地緣政治與經濟衰退的挑戰一波接著一波。如同國安基金謹慎卻有效的護盤，我們看似緩慢的佛系紓困，可能是此時最佳的政策選擇。

(工商時報)