近期因為疫情兩岸網民對彼此有了不共戴天之仇，戰場多少從網路蔓延到現實。之前跟一台灣好友聚會，他表示跟大陸朋友聊起最近兩岸的一些爭議，結果意見相左，友誼小船說翻就翻了。朋友無奈，「若你的大陸朋友很反台怎麼辦？」

實話實說，我的大陸友人確實對「近期的台灣」表現出惡感，但還是對我非常友好的，這可以歸功於大陸人對台灣的同胞情，更可以歸功於我就是個討人喜歡的貼心小棉襖。當我的大陸友人因為口罩恨台灣恨得牙癢癢的，我會請他吃上一頓便宜的涮羊肉，喝幾瓶便宜的燕京，順便灌輸愛台三十一條教育。

這些年在大陸，看身邊混得風生水起的台灣人基本都是奉行這個原則──別吵別掐別哭鬧，兩岸政治怎樣都弄不好，不如路邊擼串吃燒烤，喝完幾瓶我們又是哥倆好。

台灣人到大陸確實有個天然優勢。這個優勢儘管正在流失、但未來仍不會喪失。只要你不是白癡或愛發神經，能有一絲絲體諒別人立場的同理心，能有一點豁達的胸襟，基本都能結交一打大陸朋友。

打造人類發胖共同體

近年大陸人對台灣的興趣喪失許多，大陸小年輕對台灣人都是從微博或臉書瞭解的，若他們沒有接觸過台灣人（或更慘的，在國外跟台灣人撕過），多少會有種「台灣人就是不會跟大陸人好好相處」之印象。這時候如果你恰好是個大方得體善良的好孩子，如我，就會受到無數大陸友人的熊抱──你是我碰過第一個好的台灣人！

所以，若論起「如何應對反台的大陸友人」，我的回答就是「九二共識，開鍋共涮，打造人類發胖共同體」。當然，這是應對現實中的朋友，網上的朋友我也疲於應付，除非你要請我吃飯。

如果情況反過來呢？現在的兩岸關係已經像是開始撕逼的前任夫妻，在這種非常時期大家就難免會碰到一個不小的問題：若您是在大陸、且有眾多大陸朋友的台灣人，回台灣時碰上比較反中的朋友，如何應付？

若您是大陸人，又不巧想勾搭比較反中的台灣妹子，該如何調適心態？

第一步，搞清楚對方「反中」的種類。

台灣人「現實中」大多溫和、也不愛吵架，如果不是實在憋不住、或是您魅力太大不自覺掏心掏肺，否則基本會以微笑或是「是喔」這種無意義語助詞來躲避敏感話題。

您所想像的那種「知道你是大陸人就要咬死你」的極端反中者，「現實中」很難碰到。若您真碰上了，拉黑刪除再罵一句傻叉三連，不用惋惜。

台灣人反中兩種情況

依據台北女孩的不專業觀察，台灣人現實裡的「反中」大多是兩種情況：「常規性反中」及「事件性反中」。這兩種「反中」都得加上引號，因為現在「反中」一詞定義甚廣。

「常規性反中」者也會有大陸朋友，也願意對大陸朋友好，但是提起「中」字輩會下意識地皺眉，看見「中」字輩的新聞會不太信任。這類人在生活中，比較會自動過濾對岸偏正向的新聞、或是比較期望能收到「台灣與大陸切割」的信息。比如，不太喜歡聽見「兩岸經濟產業互相依賴」這種新聞，更情願轉發「台商從大陸回流台灣」這類消息。

他們知曉許光漢去對岸是正常選擇，但心底難免落寞「商人無祖國」。他們不喜小粉紅或「中」字頭，但會看大陸綜藝、甚至有人會不小心因為某部劇迷上大陸小鮮肉（「我就是喜歡他的顏啊，我知道他是中國人啊，但也沒辦法嘛」）。當然，迷偶像並不妨礙其對「中」字頭的不愉悅。

這類人通常認為「精神思想應凌駕於經濟追求」。或許有點躲避現實，但他們也能在往後成為你的真誠小夥伴。一些陸生朋友對此可能深有體會。

若您像台北女孩這樣年過三十，身邊比較多的會是「事件性反中」。這類人通常不是校園裡的傻白甜，而是混幾年社會體驗到現實冷暖，平時除了刷臉書YouTube也會看看新聞，能稍微分析一點中美台三邊局勢──請注意，這種人通常不會是那種年過三十還只追求精神自由的文藝青年，而是會炒炒股票、看看基金的務實主義分子。

這類人平時看待對岸雖然也有情緒，但還是想盡量理性。不太會主動攻擊，除非發生特定事件（如斷交、國際空間打壓），或是受到大陸人民的攻擊。這類人的攻擊基本以分析性的、或防衛性的為主，他們對「中國」之罵聲就像大陸人看台灣東森新聞或年代新聞──有點扎，有時會偏頗，但基本不過分，至少不是三立。

其次，吵架拉黑刪好友三連，此招請謹慎使用。

常看到大陸朋友在公眾號留言道「你怎麼有辦法跟政治立場不同的人一起玩」，各位鄉親們，「政治立場不同」有好多種啊──我親身經歷的包含：剛來大陸那會兒因為釣魚島議題爆發的反日遊行、幾年前因為薩德爆發的是否抵制樂天之爭議、再後來還有中美貿易戰兩岸關係看不看方方日記……

如果友誼的小船總是說翻就翻，現在除了父母姊姊和郭傑明之外，恐怕我的朋友數目湊不齊一桌麻將。朋友之間真心相待往往最重要，請相信在當前輿論氛圍下，能與您分享看法的台灣人不論藍綠，都是願意跟你說點真話的人。不然他大可以玩個兩面三刀或虛情假意。

若他能容忍您在吃海底撈時問他「你們台灣人是不是都台毒」，您何妨容忍他說「我覺得中國的經濟增長就是個假消息」──有的人對政治的看法不成熟，但這又不妨礙他帶著你跑遍大街小巷去買最好吃的雞排。

其三，綜上所述。若您是個精神潔癖者，又不巧碰上「常規性反中」者，如果他平時動不動就帶您雞排火鍋珍珠奶茶，您就忍了吧。

蔡英文當年說兩岸關係應該「回歸九二兩岸會談基本事實和求同存異的精神」，這話台北女孩常對自己說。碰上意見相左的，都會念一下靜心訣：求同存異，和而不同，同中求和，異而求同。

需要知道，您可能在某些方面成長得比朋友快，也可能在某些方面接受的信息比朋友多。若他提到中國大陸就跳跳叫叫，但面對你這個人還是願意愛的抱抱，何妨給彼此更多改變想法的忍耐和禮貌。

當然，若他提到中國大陸就跳跳叫叫，平時也不跟你一起串串和海底撈，那就刪了吧，留著幹嘛？

情緒一時好朋友一世

最後得強調一句，依我被朋友質疑政治立場的經驗來看，基本都是在特定時候被傷到了、所產生的一種防衛式反應，比如之前因為口罩風波我就被一位認識許久的大陸朋友質問。但是當情緒過了，他又恢復成一個熱情的好朋友，朋友圈全是小豬羅志祥和當當李國慶。

您所愛的國家或那片土地，更不會因為朋友不看好、朋友吐槽幾句，就落後了、不文明了，越吐槽越該努力工作建設家國並堅定信念──讓朋友往後被現實狠狠打臉，有什麼比這個更好的報復呢？

那如果是找對象呢？還能忍受政治立場不同嗎？在此告訴各位男性，這幾年我身旁兩岸婚姻修成正果的，通常都要求簡單：「陪我擼貓逗狗，努力賺錢養我」。其他意見不同的，大家都當沒聽到。

（郭雪筠／台北女孩）