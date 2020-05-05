今年1月剛選出的立委當中，讓人印象深刻的，就是有許多面容姣好、英俊挺拔的參選人當選。「顏值即正義」一詞，不僅是在網紅世界通行，似乎也在政治圈中同樣的適用。

從生物學的機制來說，有論者指出人們會喜歡顏值高的人，可能跟性擇有關。亦即，顏值高、身材佳往往象徵身體健康或具有好的繁殖能力，因此受到人們的喜愛。而從心理學機制來看，人們容易受到「月暈效應」影響，亦即會從一個優點，推想到同時應該也會具備數個優點。譬如，我們看到美女，很容易認為她可能心地善良、聰明，甚至十八般武藝樣樣都會。

事實上，美國普林斯頓大學心理學者Alexander Todorov就有一系列的研究指出，受試者在瞬間觀看政治人物的顏值，往往可以相當高的準確率猜中他們是否會當選。甚至也有學者以義大利的政治人物作為比較對象，不僅請受試者觀看顏值，還進一步提供相關政治立場與選舉政見，結果發現並未修正受試者們以顏值判斷的猜測。

那麼有好的顏值，真的是政治人物無往不利的優勢？也有學者以韓國的政治人物作為比較對象。結果發現，光看「顏值」來推估當選與否，對於韓國的參選者預測，正確率就不到1/2。學者們推估，這可能與韓國政治文化有關。韓國政治人物能否獲選，往往受到既有的社會網絡的影響，不全然是歐美式的個人主義風格，強調個人魅力。

同樣的，當我們問到，是否美女、俊男在台灣參選都可以當選？我們也很容易犯下「確認偏誤」的想法。亦即這時候，腦海裡開始尋找符合這個問題的例子，經由幾個容易想到的個案之後，然後我們就得出肯定的答案。這時候，縱使有一、兩個例外，我們也很容易受到先前確認傾向的影響，不再刻意去推翻自己的認定。心理學者一再指出，人們其實常常是傾向懶得再想。

此外，我們也很容易受到「倖存者偏誤」的影響。亦即有幾位「顏值擔當」的候選人當選後，成為輿論、網路的討論話題。於是，我們就開始圍繞在這幾位「倖存者」，認為當選者的特質就是貌美、萌樣等等。就如同，我們常聽到許多人從學校輟學，然後成為知名的企業家。可是，未曾去想，是否有更多人輟學後，並未發展的更好，這可能才是現象的全貌。因此，事實上也還有許多比較英俊、漂亮的人落選了。但是，成功的案例比較容易受到討論，就讓人誤以為皆是俊男、美女才能當選。

當然，細緻一點的實證研究，可以先看一下立法院的當選名單，看看有多少人符合顏值擔當，先有一個整體觀。然後，再在每個選區中，若真有顏值順序，可以看看有多少顏值勝出者當選。否則，光僅是幾個個案，很容易受到心理偏誤影響，讓人以為真是顏值高者才能當選。

雖然，本文標題：〈美女、帥哥型的政治人物比較容易當選？〉這個問題並不難找到答案。但是，對於政治傳播學者而言，這其實也反應了整個媒體生態改變的影響。早在電視時代，就有論者大聲疾呼，電視時代帶來的「娛樂至死」。電視作為一種傳播訊息的媒介，在有限時間內，往往只能呈現輕薄短小的問題與解答。受到這種媒介的影響，人們已經不耐於長篇大論，冗長而複雜的解決方案。現在網路世代，更準確的說，手機世代，有多少有趣的影片、圖像在等著我們。我們有多少耐心，可以慢慢地看完一則訊息，可以反覆深思、討論、辯論，然後做出一個審慎的決定？

也因此，在政治領域中，政治娛樂化也就成為服膺媒體演變的自然發展。政治人物越來越像是網紅，或者是透過網紅加持，傳達出私生活、娛樂的這一面。這次大選期間，許多網紅都加入了各候選人的宣傳影片當中。大多不是討論嚴肅的政治議題，而是透過生活化、趣味性方式，試著彰顯政治人物「親民」的這一面。也因此，娛樂性的影片中，具有顏值擔當的政治人物，會更吸引人，讓人產生愉悅感。正如品牌行銷一般，候選人提高了曝光度、知名度，成為人們所熟悉的對象，進而轉化為好感度。

不過，每個角色在社會中本來皆有其特定功能。譬如，我們不太會找英俊、美麗的醫師幫我們開刀，而寧可找真正有專業實力的醫師。同樣的，我們寧可享受美食，而不是美麗廚師做出來難吃的食物。政治場域也是如此，當娛樂化過後，人們應該需要的是值得信任的政治人物，關心公益、反應民意，甚至具有遠見、領導力的政治人物。美國的川普總統雖然現在稱不是俊男，但是，稱其為娛樂化政治人物的代表，應該一點也不誇張。美國民眾面對已經累計上百萬居高不下的新冠病毒確診案例，應該會認真思考政治娛樂化的後果。希望台灣不會重蹈覆轍。（作者為世新大學口語傳播學系副教授）