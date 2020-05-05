上周，嘉義地方法院針對鄭姓男子殺警案做出一審判決，做出因被告在「行為時喪失其辨識能力」，故而做出無罪之判決，並處以保安處分5年及令50萬元交保，判決一出，立即引起社會之嘩然，各界強烈指責法院判決不當。嘉義地檢署隨即表示上訴，同時法務部長、警政署長、內政部長也支持上訴，甚至連蔡英文總統都發言表示支持檢方上訴。然而在這些人當中，總統是最沒立場出面的，這已明顯是干預司法。

根據憲法第80條之規定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」在此次判決，法院是依據精神鑑定報告、以及相關證據之查明做出判決，因此就本件裁判而言，法官只要依法做出判決，本來就無任何「恐龍」之說。當然，外界的爭議與質疑，也都合理，包括法務部長、警政署長、內政部長出面支持上訴，也不算問題。由於檢察體系屬於行政機關，因此依據法院組織法規定之「檢察一體原則」，行政機關(包括內政部、法務部)對於追訴人民、支持上訴，也有其職權上法律依據。

但是，總統出面支持又是另一回事，當總統支持檢方上訴時，已經表明總統認為法院的判決不當，這從任何角度來看，都成為總統在「指導」司法體制，或者更具體的說，就是壓迫司法。

關於此次判決的內容，顯然不符合大眾期待，主要原因，便是為何殺人卻無罪？

這可從兩方面切入， 首先我國並沒有如西方國家擁有「司法精神醫院」制度，這將造成犯刑事罪的高風險病患，在無法獲得妥善醫療照護之下就直接回歸社會。然而這個問題，正是擁有國會多數，完全執政民進黨政府要去解決的，俗話說「完全執政、完全負責」，執政黨當然必須為此負責，而非一味的支持檢察官上訴，或者像立委所說的「修法淘汰 恐龍法官」這些過於簡化的論述。

其次，在此次事件，也凸顯加速我國應仿效西方國家，對於精神病患者的社會關懷，以及對高風險患者通報的重要性。除此之外，加強社會大眾對於精神醫學的認識，並且給予延長戒護期間，或者加強監獄預算，讓專業醫療能夠協助獄政，都是當前政府該做的事。

也許有人會說，如今民意大多指責這項判決，那麼總統發言順應民意，有什麼不妥？然而，司法是不能「人人皆曰可殺，就依據民意重判」。事實上，民主發展的結論是「司法獨立本高於一切的民意」，根據美國最高法院法官史蒂芬·布雷耶（Stephen Breyer）所述「司法獨立的意義乃根據法律和事實做出決定。」(Independence means you decide according to the law and the facts.)。

筆者再舉鄰國日本的歷史案例來說明司法獨立的重要，在百年前的明治時代(1891年)，曾發生一起引發日本與沙俄關係緊張的「大津事件」，一名叫做津田三藏的日本人，他認為俄羅斯帝國是日本的外敵，竟在俄國皇太子訪問日本期間，砍殺俄太子，此事當然引發俄國的震怒，日本司法就同時面對來自俄羅斯的外交壓迫，以及國內政治的施壓，要求將兇手判處死刑，但法院認為俄國皇太子並非日本皇族，基於司法獨立以及依法判決之原則，最終以殺人未遂判處無期徒刑，而非外界所認為「不敬罪應判處死刑」，此事日本司法頂著外交壓力選擇依法判決，結果俄國並未繼續深究，而且贏得西方國家對日本司法制度的尊重。

如果接下來的二審，真因為「順應民意」，被迫罔顧事實以及法律適用，那麼我們司法獨立就已名存實亡，進入腦死狀態。

作者為國立雲林科技大學法律研究所研究生