上周,嘉義地方法院針對鄭姓男子殺警案做出一審判決,做出因被告在「行為時喪失其辨識能力」,故而做出無罪之判決,並處以保安處分5年及令50萬元交保,判決一出,立即引起社會之嘩然,各界強烈指責法院判決不當。嘉義地檢署隨即表示上訴,同時法務部長、警政署長、內政部長也支持上訴,甚至連蔡英文總統都發言表示支持檢方上訴。然而在這些人當中,總統是最沒立場出面的,這已明顯是干預司法。

根據憲法第80條之規定「法官須超出黨派以外,依據法律獨立審判,不受任何干涉。」在此次判決,法院是依據精神鑑定報告、以及相關證據之查明做出判決,因此就本件裁判而言,法官只要依法做出判決,本來就無任何「恐龍」之說。當然,外界的爭議與質疑,也都合理,包括法務部長、警政署長、內政部長出面支持上訴,也不算問題。由於檢察體系屬於行政機關,因此依據法院組織法規定之「檢察一體原則」,行政機關(包括內政部、法務部)對於追訴人民、支持上訴,也有其職權上法律依據。

但是,總統出面支持又是另一回事,當總統支持檢方上訴時,已經表明總統認為法院的判決不當,這從任何角度來看,都成為總統在「指導」司法體制,或者更具體的說,就是壓迫司法。

關於此次判決的內容,顯然不符合大眾期待,主要原因,便是為何殺人卻無罪?

這可從兩方面切入, 首先我國並沒有如西方國家擁有「司法精神醫院」制度,這將造成犯刑事罪的高風險病患,在無法獲得妥善醫療照護之下就直接回歸社會。然而這個問題,正是擁有國會多數,完全執政民進黨政府要去解決的,俗話說「完全執政、完全負責」,執政黨當然必須為此負責,而非一味的支持檢察官上訴,或者像立委所說的「修法淘汰 恐龍法官」這些過於簡化的論述。

其次,在此次事件,也凸顯加速我國應仿效西方國家,對於精神病患者的社會關懷,以及對高風險患者通報的重要性。除此之外,加強社會大眾對於精神醫學的認識,並且給予延長戒護期間,或者加強監獄預算,讓專業醫療能夠協助獄政,都是當前政府該做的事。

也許有人會說,如今民意大多指責這項判決,那麼總統發言順應民意,有什麼不妥?然而,司法是不能「人人皆曰可殺,就依據民意重判」。事實上,民主發展的結論是「司法獨立本高於一切的民意」,根據美國最高法院法官史蒂芬·布雷耶(Stephen Breyer)所述「司法獨立的意義乃根據法律和事實做出決定。」(Independence means you decide according to the law and the facts.)。

筆者再舉鄰國日本的歷史案例來說明司法獨立的重要,在百年前的明治時代(1891年),曾發生一起引發日本與沙俄關係緊張的「大津事件」,一名叫做津田三藏的日本人,他認為俄羅斯帝國是日本的外敵,竟在俄國皇太子訪問日本期間,砍殺俄太子,此事當然引發俄國的震怒,日本司法就同時面對來自俄羅斯的外交壓迫,以及國內政治的施壓,要求將兇手判處死刑,但法院認為俄國皇太子並非日本皇族,基於司法獨立以及依法判決之原則,最終以殺人未遂判處無期徒刑,而非外界所認為「不敬罪應判處死刑」,此事日本司法頂著外交壓力選擇依法判決,結果俄國並未繼續深究,而且贏得西方國家對日本司法制度的尊重。

如果接下來的二審,真因為「順應民意」,被迫罔顧事實以及法律適用,那麼我們司法獨立就已名存實亡,進入腦死狀態。

作者為國立雲林科技大學法律研究所研究生