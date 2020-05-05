新冠病毒肆虐，全球各國都希望盡快解禁，但呈現出的是又期待又怕受傷害。台灣在新冠疫情之下，也被新冠引起的中美對抗推到浪尖，感受了歐美的力挺和全球局勢的風雲詭譎。世衛議題和台灣參與的爭議，勢必成為中美對抗的另一焦點，對民進黨政府來說，也是又期待又怕受傷害。

全美各州陸續解禁，但美國爆發第2波疫情陰影卻未散去。《紐約時報》披露的1份政府內部評估報告顯示，如果過早解禁導致疫情復發，每天恐有高達3000人死於新冠肺炎。但美國各州面臨的復工呼聲巨大，失業率飆升不單對川普造成壓力，也對各州州長形成挑戰。不過，美國各州各行其是但又互相影響，民眾普遍希望解禁舒一口氣，但又害怕新冠捲土重來。

歐盟各國也一樣。不論義大利，西班牙，法國，德國乃至英國各地都陸續傳出解禁的呼聲。原因也在於封城的經濟代價太過高昂。法國將在11日正式解封，總理菲利普表示，現在到了關鍵時刻。但解封計畫卻被參院否決。學校及商業逐步復課復工的計畫還未形成全法共識。

對於台灣而言，在歐美因疫情經濟受到重創和北京影響力可能進一步擴大之下形成的中美對抗之勢下，感受到了歐美國家史無前例的支持，台灣參與世衛勢將成為中美新一波的攻防焦點。不過，夾在西方尤其是美國的索賠究責，和中國民族主義因歷史記憶被喚醒的雙重壓力下，蔡政府要參與世衛也是既期待又怕受傷害。